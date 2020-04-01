左鎮化石園區清明4天兒童免費 啟動室內500人暫緩入場

兒童節快到了，台南左鎮化石園區可排上兒童最愛的熱門景點之一，文化局4月2周四至4月5周日推出一起同遊化石園區，12歲以下兒童出示身分證明文件即可免費入園，防疫人員出示醫護人員證明資料即可免費暢遊園區，販賣部指定商品各項優惠，單筆消費不限金額即贈造型紋身貼紙；另從3月23日至7月7日「機票換門票」，防疫期間憑出國旅遊的退票證明即可免費遊覽園。

防範新冠肺炎，配合中央流行疫情指揮中心建議室內100人，室外500人活動停辦，左鎮化石園區只要園區入場人數達到500人，就會先暫緩入場，並提醒保持安全距離。

左鎮化石園區為配合防疫，園區吉祥物KOKO化身防疫大使，以Kuso方式宣導居家檢疫或隔離的注意事項，分享在臉書粉絲頁上，民眾看了說「正在被居家隔離的民眾看了應該心情會變好 」。

左鎮化石園區吉祥物KOKO在左鎮化石園區的官方臉書粉絲專頁發布Kuso的宣導照片，根據居家隔離及居家檢疫每人每日可領取防疫補償1000元，拍攝獨享個人劇院、耍廢當島主、賞花順便與梅花鹿深情對望的情境照，還加上+$1000的字樣，但如果硬要外出買便當，則是-$1000000，要小心被罰100萬元，相當有趣。