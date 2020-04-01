清明節嘉義水上墓區車流大 警加強交管疏導

位於嘉義縣水上鄉的嘉義市立殯儀館、公墓、納骨塔周邊交通，每年清明節常造成壅塞、紊亂，嘉義縣警察局於4月2、3、4日加強周邊路段交通疏導及管制，以維持行車順暢。

嘉義縣警察局交通警察隊表示，水上鄉牛稠埔地區設有第一、第二公墓、嘉義市立殯儀館暨火葬場及嘉義市立納骨塔，民營的慈雲及嘉雲納骨塔也設於此。

因此，每年清明節前後，超過1萬部以上的車輛進入此區域，造成車輛壅塞、交通紊亂情形，今年雖受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，預估掃墓、祭祖的人潮會減少，警方依舊在4月2、3、4日進行交通疏導管制，維持行車順暢。

交通疏導管制包括實施單行道，民眾要到嘉雲寶塔、市立納骨塔行走嘉138線，往慈雲寶塔行走嘉136線；警方建議利用82線東西向快速道路的中和交流道下市嘉南13線接168線進入牛稠埔地區，避免塞車。

警方呼籲，前往掃墓民眾請遵守交通規則、依規劃處所停車及配合警方疏導、管制措施；寶塔前禁止攤販設攤營業，避免影響車輛通行。