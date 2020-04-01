基層員警辛苦執勤 台南歸仁巡守隊送酒精洗手液防疫
新冠肺炎持續發燒，警察及巡守隊配合協尋居家檢疫失聯者、口罩發放秩序維持及巡邏守望工作，歸仁警分局巡守中隊中隊長黃宗榮，感謝警察同仁及巡守隊員的辛勞，購買乳膠手套、酒精乾洗手供警察及巡守隊員使用，以確保執勤安全。
黃宗榮昨天由分局長梁仁輝等陪同，致贈歸仁警分局員警乳膠手套3000雙及巡守隊酒精乾洗手200瓶，期能使警察同仁及巡守隊隊員全面提升防護疫情措施。
歸仁分局長梁仁輝除感謝巡守隊員平日無私協助警方維持治安，更感謝巡守中隊長黃宗榮在新冠病毒肆虐時，提供警方乳膠手套及巡守隊酒精乾洗手，希望配合政府各項防疫措施，出門戴口罩、肥皂勤洗手、均衡飲食、正常作息及適度運動，維持足夠免疫力，保護自己也就是保護他人，期能戰勝新型冠狀病毒，保護市民朋友安全。
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