基層員警辛苦執勤 台南歸仁巡守隊送酒精洗手液防疫

新冠肺炎持續發燒，警察及巡守隊配合協尋居家檢疫失聯者、口罩發放秩序維持及巡邏守望工作，歸仁警分局巡守中隊中隊長黃宗榮，感謝警察同仁及巡守隊員的辛勞，購買乳膠手套、酒精乾洗手供警察及巡守隊員使用，以確保執勤安全。

黃宗榮昨天由分局長梁仁輝等陪同，致贈歸仁警分局員警乳膠手套3000雙及巡守隊酒精乾洗手200瓶，期能使警察同仁及巡守隊隊員全面提升防護疫情措施。