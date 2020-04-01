「為孩子種一片向日葵花海」 他打造一座祕密花園迷宮

台南市新化區最近出現一大片的向日葵迷宮，被當地人稱為「祕密花園」，原來是當地一所幼稚園負責人，在父親農地的胡麻收成後，突發奇想帶著孩子從播種開始打造，親手體驗完成自己的迷宮花園，他說，「有人為孩子養一頭牛，我們為孩子種一片向日葵花海，可以在裡面自由奔跑和遊戲，比預期效果還好。」

美士堡幼兒園學校執行長陳信宏表示，本來幼兒園外面就有規畫農事體驗區，每位家長可認養半坪，與孩子一起體驗農事，進行生態觀察，也增加親子互動，附近還有一塊農地是父親陳秀一種植胡麻雜作，約有2分地大小，在農曆過年前收成後就閒置要等著灑田菁綠肥，他突發奇想「為什麼不來種向日葵花海，提供小朋友戶外遊戲場所」。

陳信宏在耕耘機翻土後，安排幼兒園小朋友逐批來灑種子，結果小朋友把全部種子放在同一個洞裡，或是只種在走道旁邊，陳父也說「動作太慢土乾掉，種子就不會發芽了」，結果是「80多歲老農和50多歲中年大叔」合力拿著鏟子一一翻土，再買多2倍的種子補灑，完成後「腰痠背痛」，體驗務農不簡單。

向日葵花海順利生長，3月中旬正式啟用，每周「公園日」，老師會帶著幼童穿越向日葵花海，走過田埂前往新化體育公園，有了迷宮後，小朋友更喜歡這堂戶外課了，王班鄭姓學童小朋友童言童語說「向日葵花海很好玩，只是有時候會迷路」，老師問「迷路怎麼辦？」小朋友回答「再往回走重新找路就好了」。