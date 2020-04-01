勿亂停車 台南佳里中山市場周圍4月1日起加強違規取締

台南市佳里警分局表示，今年1至3月份統計民眾檢舉案件，經常違規路段為佳里區新生路、文化路、光復路及延平路易為停路段。為使佳里市區主要幹道改善停車秩序，從今天（1）日起每日上午8點至10點及下午18點至20點加強該佳里區光復路、延平路、文化路及新生路等4條主要幹道交通違規勸導與取締。

佳里分局宣導團巡官李晟邦、巡佐戴鵬益、陳雅育及志工，事先前往轄區主要幹道加強交通執法重點宣導，呼籲用路人確實遵守交通規則，以確保佳里區中山市場周邊停車秩序，以淨化佳里區中山市場及市區主要幹道停車秩序，請配合交通大執法專案工作，以免荷包失血及確保行車安全。

另外，清明節連續假期自4月2日起至4月5日止長達4天，佳里分局轄內七股鹽山、黑面琵鷺保育區等處，歷年都湧入參訪民眾、車潮絡繹不絕，易造成交通阻塞。該分局將以適當警力採定點崗方式在台17線七股區易壅塞路段及各風景區景點，加強交整及疏導。

佳里警方表示，台17線為海線及176線道路為往鹽山主要道路，二條重要道路交會路口處易形成交通瓶頸，另龍山漁市場渡船頭，路幅窄小，遊客進出亦會增加車流負擔；該分局考量由台17線進入鹽山風景區主要道路僅176線及南34-1線，影響交通車流至大，台17線與176線（往龍山）路口、台17線與南34-1線路口、龍山漁港前路口及176線與南34-1線路口規畫警力疏導、管制。

另在台61線濱海快速道路173線十份交流道，運用廣播電臺等媒體資訊，加強即時路況報導，引導北上及前往鹽山車流，行駛台61線替代道路以避開台17線壅塞路段，讓返鄉掃墓祭祖用路人行車順暢，以確保用路人安全。