台南市文化局管轄古蹟景點 4月1日起實名制入場

中央社 / 台南31日電

清明連假將至，台南市政府宣布，4月1日起文化局管轄的赤崁樓、安平古堡等古蹟景點及文化場館，全推行「實名制」，進場前要登記姓名、電話等資料，不願提供個資者不得進場。

武漢肺炎疫情爆發後，負責防疫的醫護人員默默守護人民健康，台南市長黃偉哲感謝相關人員辛勞，先前就宣布二二八的3天連假，全國醫療機構人員憑證免費暢遊台南知名景點，吸引近千名醫護憑證入園。

4月2至5日的4天清明連假，台南市政府再推動12歲以下兒童及全國醫療院所、藥師、衛生福利部所屬機關（構）、衛生局（所）工作人員，憑證明文件免費暢遊台南11處知名景點。

台南市清明連假向全國醫護致敬活動的11處景點，包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等4大經典古蹟區；虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、南瀛天文館等陸海空3特色景點；1661台灣船園區、台南左鎮化石園區、山上花園水道博物館、水交社文化園區等4個新興景點。

文化局長葉澤山今晚告訴中央社記者，文化局管轄的古蹟景點及文化場館，4月1日（週三）起實施入場（園）實名登記，若來訪民眾無法配合或體溫高於攝氏37.5度，場館（園區）將婉拒入園及退票，也請民眾協助配合。

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