黃敏惠：居家檢疫人員 入境時地址填寫不確實

中央流行疫情指揮中心今天下午與各縣市政府開視訊會議，嘉義市長黃敏惠表示，居家檢疫人數大增，但市府發現有些民眾在入境時填寫的通知書，地址訊息不正確、漏填與誤植等，讓民政、警政和衛政人員必須花很多時間，確認該地是否有居家檢疫民眾入住。

黃敏惠說，中央應加強宣導居家檢疫通知書若填寫不實會有罰則，在機上、下機時都應該多提醒，應以更有效率或更科技的方式，協助邊境人員確認居家檢疫通知書，避免防疫人員人力浪費。

黃敏惠會中也感謝經濟部，協助公民營市場攤商能夠更便利的購買口罩，但建議中央應該讓餐飲業者、美容美髮業者，有更方便的口罩購買途徑，因上述兩業者都是服務民眾與衛生有關的第一線，能夠更便利的購買口罩，將能使防疫工作更為落實。

黃敏惠表示，嘉義市醫院與住宿型長照機構禁止探病、探視，嘉義市政府與所屬各機關民眾洽公均需量體溫、乾洗手同時實名制登記，國中小學校對於消毒、學生健康管理更是高規格要求，市府請中央繼續支持地方各項防疫措施，做地方最好的後盾。