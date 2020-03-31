台南新冠肺炎確診13例 全是境外移入病例

新冠肺炎病例逐日增加，截至目前，台南市確診13例，全是境外移入病例，台南市長黃偉哲今天主持疫情應變會議時表示，確診病例就醫過程都由消防局全程妥善運送，他除了向第一線人員致謝，也感謝防疫旅館共體時艱，他將向中央爭取補助，彌補旅館的營運衰退。

黃偉哲表示，感謝防疫旅館業者願意共體時艱，讓居家檢疫的民眾入住，一起防堵社區型感染疫情發生，他將會為加入檢疫旅宿的業者向中央反映，爭取與居家檢疫者相同的每天1千元、14天共1萬4千元的補助，以彌補受到疫情影響的營運衰退。

疫情日趨嚴峻，市府啟動區公所、地政和戶政事務所「區域聯防計畫」，包括跨區服務、異地備援、人力支援、資源整合等將更有效調配，確保各項業務不會因為疫情升溫而中斷。

因應企業及員工遭受疫情衝擊而減班或停工，在中央釋出相關補助措施之前，台南市政府將先動用第二預備金奧援啟動「安心上工計畫」，第一波規畫進用200名短期上工專案，為補充政府相關防疫人力的不足，也可減緩疫情帶來的經濟損失。

另外，黃偉哲呼籲大家不要歧視或排斥居家隔離檢疫者，「他們為保護我們而願意受行動限制，是重要防疫尖兵」，排斥與歧視可能會導致刻意隱瞞接觸史，反而成為防疫破口。台南市政府媒合防疫旅館電話為（06）2880180，有需要居家檢疫的民眾可多利用。