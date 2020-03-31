在地相挺 生達等業者贈新營六區防疫物質

台南市新營區生達化學製藥、生展生物科技、大巍建設，今下午前往新營區公所，致贈防疫酒精隨身瓶等防疫物質給大新營區6個區公所防疫人員，期盼疫情早日落幕，恢復正常生活。

市長夫人劉育菁也代表市長黃偉哲，致贈良皇宮保生大帝平安符給大新營六區區長，祈求區長出入平安，並送手工包子饅頭給公所防疫人員，希望第一線防疫人員能夠照顧好自己健康，更有體力來對抗這一波病毒肆虐。

新營區公所說，公所防疫第一線同仁除得前往防疫隔離者家中致贈防疫關懷包，還須受理居家隔離、居家檢疫期滿的民眾防疫補償，居家檢疫期滿者或同住家人，前來公所申請防疫補償費時，還是讓人無法完全放心， 而公所出入民眾多，防疫更顯重要。