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荔枝椿象卵片收購滿月爆量逾10萬 嘉縣延長收購到4月

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵片，今天最後1天，累計收購逾10萬片，因繁殖期未結束，民眾反映熱烈，縣府決定延長收購到4月底。圖／縣府提供
荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵片，今天最後1天，累計收購逾10萬片，因繁殖期未結束，民眾反映熱烈，縣府決定延長收購到4月底。圖／縣府提供

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，縣府首次在山區4鄉鎮收購蟲卵，每片5元，今天最後1天，累計收購逾10萬片，因繁殖期未結束，民眾反映熱烈，縣府農業處決定延長收購到4月底。

1個月收購卵片量逾10萬片，讓農業處人員嚇一跳，超乎預期，4鄉鎮以中埔鄉繳交逾8萬片最多，多數是隔壁水上鄉民繳交，繳交數量最高紀錄是水上鄉黃姓農民，他有1公頃荔枝，未噴藥防治，蟲害嚴重，累計摘取逾萬片，每片14顆蟲卵，共可賺進逾5萬元。

農業處說，收購滾動檢討，因荔枝椿象繁殖期未結束，民眾反映熱烈，申請農委會防檢局同意，延長收購到4月底，3月收購數量金額共50萬多元，先結算撥款。

中埔鄉公所農業課說，繳交民眾水上鄉居多，摘取蟲卵片男女老少都有，摘取的蟲卵片，葉片上大多很規則的產14顆卵，有人繳交的卵片部分生出幼蟲要扣除，當天收繳拍照紀錄，交給清潔隊燒毀。

荔枝椿象危害荔枝、龍眼樹及台灣欒樹、無患子行道樹，嘉縣比照彰化縣及嘉市府提供賞金收購卵片，每個卵片5元，收購承辦鄉鎮只限荔枝龍眼產區中埔、水上、番路及梅山鄉，其他鄉鎮市民眾也可繳交，水上鄉雖非荔枝龍眼產區，但蟲害嚴重，許多鄉民居家環境龍眼樹上可見荔枝椿象。

春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，未噴藥防治的荔枝葉片到處可見蟲卵。記者魯永明／攝影
春暖花開，荔枝椿象越冬成蟲甦醒大爆發，嘉義縣蟲害嚴重，未噴藥防治的荔枝葉片到處可見蟲卵。記者魯永明／攝影

荔枝椿象 農民

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