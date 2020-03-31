快訊

社交距離指引明出爐 大原則室外保持1公尺、室內1.5公尺

直播／再二位數攀升！國內新冠肺炎增16確診 2例本土

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斗六唯一中華影城今結束營運 員工、鄉親滿不捨

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。記者李京昇／攝影
新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。

斗六中華影城日前在官方臉書貼出公告，「感謝廣大的雲林鄉親們，從開幕到現在一路的陪伴。在此向大家致上十二萬分的謝意，但很遺憾因租約到期，不得不畫上休止符吹起熄燈號」。

「最後營業日將謹訂於109年3月31日最後一場放映後結束，造成您的不便，敬請見諒。也由衷感謝，這些年來，對於我們的支持與愛護。」

影城簡姓經理說，影城營運已有20餘年，和地主契約到今年4月底為止，但受到新冠肺炎影響，近幾個月營運狀況差，開店幾乎都賠錢，營業額僅剩以往3成，因此才會提前到今天熄燈，謝謝雲林鄉親一路走來的陪伴。

「這裡像另一個家」不少影城員工提到，最近平日幾乎沒客人上門，有員工在影城工作10餘年，對於影城擋不住疫情而歇業感到不捨，目前公司也遣散費，並協助他們轉介勞工處尋找工作。

許多雲林鄉親說，中華影城是從小回憶，人生第一場電影是國小三年級在這看電影，也是很多情侶約會、帶小孩休閒的地方，陪伴眾人長大的影城，就要變成美好回憶，讓人感到萬般不捨。

根據了解，影城停業後，店主接回有意再做其他生意，目前還未有明確動向。

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。圖／翻攝自網路
新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。圖／翻攝自網路

新冠肺炎 斗六 疫情

延伸閱讀

疫情影響租約到期 斗六唯一戲院中華影城熄燈

雲林閱讀力第1名 農業大縣飄書香

虎尾白宮影城4月底熄燈 民眾哀號：雲林快沒辦法看電影

三立影城進駐林口 將打造超級攝影棚SET Studio Park

相關新聞

斗六唯一中華影城今結束營運 員工、鄉親滿不捨

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。

居家隔離、檢疫垃圾先貯存家中 台南5天收1次

台南市政府因應新冠肺炎疫情，今天籲請居家隔離、居家檢疫民眾的家戶垃圾，暫貯存於家中，待隔離或檢疫期結束未確診後，再依照一...

南市5月推防疫安心上工計畫 職缺減班或待業勞工均適用

台南市政府率六都之先，今宣布將推動「防疫安心上工計畫」，預計規劃釋出市府各機關200個與防疫相關工作職缺，不論是減班休息...

助農民度疫情 台南市府攜手中央推農糧業紓困

疫情衝擊，台南市政府農業局與農委會今在走馬瀨農場舉行「因應武漢疫情農糧業紓困貸款及振興措施說明會」，提供政策專案農業貸款...

台南防疫新措施 有店面餐飲業暫緩提供環保餐具

台南市原訂今年4月1日起，規定有店面的餐飲業，應提供非一次性環保餐具給消費者選擇使用的新措施，卻因新冠肺炎疫情影響，今天...

通訊無線關懷無限 縣長翁章梁隔空關懷居家檢疫者

新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣至今零確診，但居家隔離及檢疫人數不斷增加，從香港返國林姓居家檢疫縣民，檢疫期痛風復發又失眠，身心...

防疫優先！ 嘉義縣圖書館明起暫停開放視聽室

新冠肺炎疫情險峻，為減低群聚感染風險，嘉義縣政府今天宣布，從明天起暫停開放圖書館視聽室，各館室 (含自修室)開放到下午5...

總預算沒過無法防疫？ 嘉義大林鎮代表會：惡意指控

因應新冠肺炎疫情，嘉義縣各鄉鎮積極執行防疫消毒措施，嘉義縣大林鎮長簡志偉日前表示，大林鎮109年度總預算至今未通過代表會...

嘉義特教學校教助員人力不足 校方盼中央協助

國立嘉義特殊教育學校重度與極重度的學生數越來越多，但每班只有一名教師助理員，遇到突發狀況人力缺乏，校方希望國教署每年依特...

11歲「單腎人」熱愛籃球、照顧中風母親 獲選自強兒童

新冠肺炎家扶基金會停辦「2020全國自強兒童表揚活動」，由各地家扶中心自行辦理。目前就讀小五的姚國柏是南台中家扶推薦的自...

疫情衝擊3萬顆高麗菜被「棄單」 台南下營青農開放自採

台南下營區青農趙益嘉和王勁涵，今年第一次合資種近一公頃高麗菜，未料卻遇上新冠肺炎疫情，餐飲業大受衝擊，原本談好契作的盤商...

國家隊機台加入昭惠口罩日產21萬片 翁章梁參觀慰勞

新冠肺炎疫情延燒，9日實名配售口罩數量增加，需求增加，國家隊產製2部口罩機台，最近運抵嘉義縣市唯一的朴子市昭惠實業公司廠...

熱門新聞

陳時中：社交距離規定今公布 做不到的地方就請戴口罩

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

防疫再升級 桃園宣布4月9日起搭公車強制戴口罩

世界僅約千隻江豚 4個多月已3隻死在苗栗海邊

彰化國中小校園4月起不開放 民眾不能入內運動

整合住戶意見4年還協助找店面 永和永貞路都更今動工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。