斗六唯一中華影城今結束營運 員工、鄉親滿不捨

新冠肺炎疫情持續延燒，雲林斗六市唯一一家的斗六中華影城今天是最後一天營業，讓員工、許多鄉親都感到不捨。

斗六中華影城日前在官方臉書貼出公告，「感謝廣大的雲林鄉親們，從開幕到現在一路的陪伴。在此向大家致上十二萬分的謝意，但很遺憾因租約到期，不得不畫上休止符吹起熄燈號」。

「最後營業日將謹訂於109年3月31日最後一場放映後結束，造成您的不便，敬請見諒。也由衷感謝，這些年來，對於我們的支持與愛護。」

影城簡姓經理說，影城營運已有20餘年，和地主契約到今年4月底為止，但受到新冠肺炎影響，近幾個月營運狀況差，開店幾乎都賠錢，營業額僅剩以往3成，因此才會提前到今天熄燈，謝謝雲林鄉親一路走來的陪伴。

「這裡像另一個家」不少影城員工提到，最近平日幾乎沒客人上門，有員工在影城工作10餘年，對於影城擋不住疫情而歇業感到不捨，目前公司也遣散費，並協助他們轉介勞工處尋找工作。

許多雲林鄉親說，中華影城是從小回憶，人生第一場電影是國小三年級在這看電影，也是很多情侶約會、帶小孩休閒的地方，陪伴眾人長大的影城，就要變成美好回憶，讓人感到萬般不捨。