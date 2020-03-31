南市5月推防疫安心上工計畫 職缺減班或待業勞工均適用

台南市政府率六都之先，今宣布將推動「防疫安心上工計畫」，預計規劃釋出市府各機關200個與防疫相關工作職缺，不論是減班休息或待業中的勞工都適用，預計5月1日上工，為期３個月。

台南市政府今天防疫會議上，市長黃偉哲特別關注受新冠肺炎疫情影響的勞工朋友就業議題，他拍板定案由南府釋出200個短期工作機會，以每個月工作176小時、158元時薪計算，預計所得為2萬7千808元，由市府自籌近2千萬經費支應。

黃偉哲進一步說，該計畫也是台南創舉，以往以工代賑或是多元就業協助方案，都是以失業者為對象，目前考量受到疫情衝擊，可能產生減班休息情況，該計畫也能嘉惠到這些勞工。台南市推出的『防疫安心上工計畫』，工作以３個月為期。

黃偉哲表示，如何協助讓沒工作的人也能有工作，台南市政府應翻轉思維來協助就業，如目前市府因應疫情而衍生許多新的工作事務，將現有閒置人力資源，轉換成為投入防疫相關工作，可以思考像是觀光產業勞工朋友，他們擁有很好口條與溝通技巧，透過訓練讓兩者結合，發揮他們原有專業、長才，協助市府從事防疫宣導或關懷工作。

勞工局長王鑫基表示，目前彙整各局處用人計畫中，以防疫相關工作職缺為主，包含防疫所需的消毒清潔、關懷宣導或行政文書等工作內容，預計4月中旬對外公告相關職缺及報名、面試等作業程序，5月1日上工。