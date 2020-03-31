影／嘉義耐斯王子飯店刺激國旅 推2999元專案
新冠肺炎衝擊觀光產業，嘉義市5星級的耐斯王子飯店推出「說走就走」專案，刺激國內旅遊市場，原價7800元加10%的住宿房型，現在只要2999元，加1元再送晚餐兩客，還加贈含有75%酒精的健康潔手凝露，希望大家玩得安心。
飯店指出，說走就走專案每日限量10間，5月底前享平日、假日同價，專案到6月30日前截止，住宿房型可供2到4人住，同房第3名大人加價660，兒童每加1人加收330元。
耐斯王子飯店因應疫情，飯店房間在客人退房後，都會採用紫外線燈消毒，全飯店也定時消毒，各個入口都有人員量體溫，日前也拍攝「AnySongChallenge」影片，融入勤洗手口訣，並展示飯店各項防疫工作，並向醫護人員致謝。
飯店指出，大家都為了防疫在努力，也以影片感謝政府相關單位防疫人員、以及第一線醫護人員的辛勞，一同守護我們的家園。
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