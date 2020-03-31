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協助口罩生產 翁章梁：國軍在防疫扮演要角

中央社 / 嘉義縣31日電

協助防疫，嘉義後備指揮部每天支援15名人力至朴子口罩工廠包裝口罩，工廠日產20萬片口罩。嘉義縣長翁章梁今天慰勞支援生產的弟兄，也肯定口罩工廠及國軍在防疫上的貢獻。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，口罩需求量大增，位於嘉縣朴子市的口罩生產工廠，目前日產20萬片口罩，每日從上午6時到下午10時不停歇，從9日開始，每天都有15名國軍弟兄投入生產行列，協助包裝作業。

翁章梁今天帶著飲料、包子到口罩工廠慰勞支援的國軍弟兄表達感謝之意，他說，這間口罩公司將在歷史記上此段協助抗疫具榮譽及成就感事件，他代表嘉義縣及台灣人民，誠摯感謝這間公司所扮演的重要角色。

翁章梁表示，透過國家及各方的努力，讓原本依賴進口的口罩，能轉移到國內自立生產，尤其在口罩產能擴充後，國軍弟兄及時補足生產人力的缺口，在防疫的時刻，扮演重要的角色，讓口罩能穩定生產，安定人心。

口罩工廠老闆黃惠豐則贈匾給嘉義後備指揮部，感謝國軍的人力支持，讓他可以達成國家交付生產口罩的任務。

口罩 國軍 嘉義

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