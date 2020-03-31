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助農民度疫情 台南市府攜手中央推農糧業紓困
疫情衝擊，台南市政府農業局與農委會今在走馬瀨農場舉行「因應武漢疫情農糧業紓困貸款及振興措施說明會」，提供政策專案農業貸款新貸戶第一年免息等多項優惠，希望幫助農民度過困境。
農業局表示，這也是農委會首場說明會，提出如輔導水果、蔬菜、花卉、雜糧及特作等經營改善及效率提升各項措施，也提出多項貸款利息補貼紓困措施。
針對糧食業者營運資金貸款、農機貸款、種苗業者、花卉、果樹、蔬菜、雜糧及特作貸款、農村酒莊貸款等，提供政策專案農業貸款新貸戶第一年免息，協助受疫情影響農糧業相關業者紓困所需資金。
農業局長謝耀清表示，因應疫情，農委會發布「農糧業貸款利息補貼」、「經營設備改善及效率提升」、「食米及米食製品產業振興」、「拓展有機農產品市場」、「產銷履歷農產品包裝改善及行銷費用獎勵」、「水果、蔬菜、花卉、雜糧、特作等加強內銷」、「農糧產品拓展外銷」等多項農糧紓困及振興措施方案，協助穩定農產價格。
而貸款利息補貼部分，針對糧食、農機、種苗、花卉、果樹、蔬菜、雜糧與農村酒莊等業者，推出核貸額度1300萬至最高8000萬利息補貼。相關資訊可至農委會「嚴重特殊傳染性肺炎農產業紓困振興專區」查詢。
農業局指出，為加強農漁會防疫措施也依各農會總幹事建議，向農委會提出口罩及酒精等防疫物資需求，農委會3月27日來函指稱已洽經濟部價購，將請各農會提出口罩需求數量，農委會會協助農會口罩需求。
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