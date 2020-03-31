台南防疫新措施 有店面餐飲業暫緩提供環保餐具

台南市原訂今年4月1日起，規定有店面的餐飲業，應提供非一次性環保餐具給消費者選擇使用的新措施，卻因新冠肺炎疫情影響，今天決定暫緩實施，但鼓勵市民自備餐具做好餐飲衛生管理。

市長黃偉哲說，台南以小吃聞名，假日遊客量多，為減少一次性產品廢棄量，而有要求店家提供環保餐具的新措施。但近來新冠肺炎疫情全台發酵，業者也反應消費者在使用上存有疑慮，故經考量後先暫緩實施，等疫情緩和後，再重新檢討制定合宜的實施日期。

環保局長謝世傑表示，雖然暫緩實施，但有店面的餐飲業仍需遵循環保署「免洗餐具限制使用對象及實施方式」公告規定，不得提供塑膠類免洗餐具 (杯、碗、盤、碟、餐盒及餐盒內盛裝食物的塑膠內盤)，以免違規受罰。謝世傑也呼籲市民朋友外出用餐，能自備餐具，做好自身餐飲衛生管理。

環保局特別提醒政府部門、公私立學校、百貨公司、購物中心及量販店 (量販店業自109年5月1日起)，都屬上開公告規定內用不得提供各類材質免洗餐具的列管對象，如為防疫需要欲使用免洗餐具，應檢具申請書，報請環保局同意後，才得以在一定期間內，暫時提供一次性非塑膠類免洗餐具。