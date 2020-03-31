通訊無線關懷無限 縣長翁章梁隔空關懷居家檢疫者

新冠肺炎疫情延燒，嘉義縣至今零確診，但居家隔離及檢疫人數不斷增加，從香港返國林姓居家檢疫縣民，檢疫期痛風復發又失眠，身心壓力大，求助關懷服務中心協助，身心問題獲緩解，縣長翁章梁上午在衛生局，透過視訊表達關懷。

衛生局關懷服務中心舉行「通訊無線、關懷無限」記者會，縣長翁章梁帶縣府團隊及心理師，透過視訊關懷林姓居家檢疫者。

林姓居家檢疫者21日從香港返台，檢疫期舊疾復發深受痛風所苦，村里幹事每天關懷，得知他最近壓力大失眠，擔憂疫情，心情煩悶，關懷服務中心轉請布袋衛生所蘇姓醫師，進行視訊醫療服務，送達藥物治療。

心理方面透過電腦與手機，由專業心理師進行通訊心理諮商，提供正確防疫醫療知識，改善緩解失眠症狀及心理壓力。

翁章梁呼籲居家檢疫、隔離民眾，按規定共體時艱，14天隔離期容易造成心理壓力大、煩躁焦慮；若身體有病，社會支援就很重要，可撥打關懷服務中心協助，另縣府啟動3家醫院視訊診療，讓民眾不必出門也能看病取藥。