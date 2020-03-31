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防疫優先！ 嘉義縣圖書館明起暫停開放視聽室
新冠肺炎疫情險峻，為減低群聚感染風險，嘉義縣政府今天宣布，從明天起暫停開放圖書館視聽室，各館室 (含自修室)開放到下午5點，避免讀者近距離接觸，以及在館內長時間停留，藉以減少病毒傳播風險。
為確保讀者安全，除了備有除菌機，供讀者消毒書籍外，圖書館實施單一入口門禁管制，入內測量額溫及酒精消毒手部，且一律採實名登記。另外，也要求有上呼吸道感染者要求須配戴口罩，以落實防疫機制。
視聽室為密閉空間，且機器運作不宜太熱，須全天啟動空調，加上館內提供的耳機內部為海綿材質，無法消毒恐成為傳染途徑。為避免防疫缺口，宣布暫停開放，確保讀者安全。
防疫期間歡迎讀者利用手機、平板及電腦透過「台灣雲端書庫」，以及「國立公共資訊圖書館電子書服務平台」借閱電子書，在家輕鬆閱讀，避免群聚風險。
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