總預算沒過無法防疫？ 嘉義大林鎮代表會：惡意指控
因應新冠肺炎疫情，嘉義縣各鄉鎮積極執行防疫消毒措施，嘉義縣大林鎮長簡志偉日前表示，大林鎮109年度總預算至今未通過代表會審議，導致鎮公所無法辦理公務員異地辦公相關經費，代表會回應，總預算是去年編列，當時疫情尚未蔓延，加上總預算的出國預算就高達40萬，代表會應監督公所。
簡志偉表示，為了在緊急情況發生時，公務體系仍能順利運作，已規畫本所公務員異地分組辦公，但需要相關經費因應，大林鎮109年度總預算卻還未通過，無法動用經費，令人擔心，希望公所及代表會能盡棄前嫌，共同協商總預算案，守護鎮民安全。
大林鎮代表會表示，109年度總預算編列出史上最高40萬的出國預算，目前全球都發出旅遊警示，出國預算是否合適，由大眾評斷，簡志偉從去年開始不跟代表會進行溝通討論，但身為鎮長應該清楚相關審議程序，其「總預算未審議通過，無法動支經費」完全是惡意指控、斷章取義。
代表會表示，簡志偉上任一年以來，不斷製造地方對立衝突，這次利用疫情升溫時刻，以惡劣手段逼迫代表會通過總預算案，全體代表會深感遺憾，並強調會繼續監督公所，為全鎮民守護最後一道防線。
簡志偉表示，大林鎮位處南北交通要塞，鎮內有中坑、崎頂營區、大埔美精密機械工業區、慈濟醫院、南華大學及崇仁醫護專校等，人口進出頻繁，且出入人等複雜，日前已進行全鎮消毒防疫，並指示公所團隊規畫防疫整備工作。
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