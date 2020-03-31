嘉義特教學校教助員人力不足 校方盼中央協助

國立嘉義特殊教育學校重度與極重度的學生數越來越多，但每班只有一名教師助理員，遇到突發狀況人力缺乏，校方希望國教署每年依特殊學生的個案需求，補充人力，以防衍生的校園安全問題，立委王美惠允諾向中央反映。

王美惠今天拜訪嘉義特教學校，校長許碧雲提出許多校務發展需求現況，許碧雲說，有情緒行為障礙的學生需要一對一照顧，在校內不算少數，但只有一名教師助理員協助任課教師相當不足。

學務主任陳秋華說，當教師在教學時，若有學生出現情緒失控攻擊人時，由教師助理員協助這名個案，但班上會開始躁動，教師必須控制班上狀況，同時間還有其他需要一對一照顧的重症學生，若插管被躁動的學生打掉，後果嚴重，迫切需要補充人力。

嘉義特殊教育學校定期在暑假向國教署提出教師助理員申請，去年核給校方1名月薪制人力及40小時鐘點人力3名，讓人力稍微紓解，但校方希望國教署每年依特殊學生個案的需求，持續核予人力員額。

許碧雲說，另外教師助理員為一年一聘制，隨著少子化，特殊教育學校減班，但因一班ㄧ教助員政策，教助員也因此被解聘，但很多人都在學校服務多年，這樣人力資產很難得，希望讓這些人能繼續留下來，讓特教生能獲得更全面的服務。