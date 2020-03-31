11歲「單腎人」熱愛籃球、照顧中風母親 獲選自強兒童

新冠肺炎家扶基金會停辦「2020全國自強兒童表揚活動」，由各地家扶中心自行辦理。目前就讀小五的姚國柏是南台中家扶推薦的自強兒童，他天生只有一顆腎臟，未因此喪志氣餒，反而勇敢挑戰自我參加籃球校隊，媽媽身體不舒服隨時陪伴身旁照料，身處逆境但仍勇往直前努力生活，值得讚許。

南台中家扶中心主任王金敦、扶幼委員會謝勝騏親自頒獎，他們說，姚國柏生長在單親家庭，雙親離異，母親獨自咬緊牙根扶養兒子長大。離婚後媽媽卻因腦中風、血塊堆積腦部，導致行動不便，連帶在口語表達與思考邏輯上也受影響，無法從事一般工作，只能偶爾協助親友寄賣茶葉販售，或從事資源回收工作賺取微薄收入貼補家計，主要生活仍須仰賴社會福利補助維持。

姚國柏是俗稱的「單腎人」，單側腎臟缺損發生率為千分之一，早期雖然沒有多大影響，但久而久之可能演變成腎臟萎縮甚至腎臟衰竭而危害到生命，腎水腫更會影響泌尿與生殖系統，因此在排尿上有困難的狀況。

姚國柏儘管先天生理功能不足，並沒有因此灰心，熱愛運動，主動爭取參加籃球校隊，透過運動改善自身健康狀況，加強肌耐力，強化手臂與腳力。

王金敦讚許：「國柏不管是在學業表現或是幫忙家事上，總是自動自發，不讓媽媽擔心。」他的母親多次在家暈眩跌倒，都是國柏發現叫救護車，守在身旁看顧照料，還幫忙按摩；母親能力受限，無法騎機車到太遠的地方，他看在眼裡向社工老師說：「雖然家裡現在經濟狀況不好，但我會好好念書，希望以後有好工作可以賺很多錢買車子，載媽媽到處去玩。」懂事又體貼。

家扶基金會深耕台灣70年，幫助國內超過22萬名逆境兒少自立成長，每年各地都會票選一位自強兒童鼓勵。今年有元大金控、元大文教基金會提供全台23位家扶自強兒童獎助學金1萬元、全套運動服飾、運動鞋及LED光學檯燈；福瑞睿狐提供23位自強兒童KAN KEN包。