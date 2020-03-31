疫情衝擊3萬顆高麗菜被「棄單」 台南下營青農開放自採

台南下營區青農趙益嘉和王勁涵，今年第一次合資種近一公頃高麗菜，未料卻遇上新冠肺炎疫情，餐飲業大受衝擊，原本談好契作的盤商「棄單」，但因是口頭約定沒有簽契約，兩人又無人力自行採收，開放民眾自採一顆15元，希望把高麗菜銷出，下營區農會也相助，收購500顆以每顆20元，明天上午9點在下營區公所前義賣，所得捐給華山基金會下營站。

趙益嘉今年29歲，王勁涵28歲，原本是一家多媒體公司同事，趙是業務經理、王是行銷經理，公司倒閉後，為了生活到友人家中幫忙農務賺取生活費，從代客施肥、噴藥等，對務農產生興趣，兩人合資承租近一甲土地種植高麗菜， 「原本是契作」，但只有口頭約定，餐飲業上游也不好，兩人對於攤商棄單並沒有怨天尤人，覺得對方也不是故事的，疫情影響大家都不好過。

兩人決定開放高麗菜園，以每顆15元讓民眾自採，趙益嘉說，3月29日周日第一次開放，就有很多民眾全家大小來參與，「出來曬一曬太陽更有益健康」，兩人很感激大家的幫忙，目前已約有4分地的高麗菜已採收差不多，後續還有兩塊農地高麗菜在下營甲東國小附近，預計明天可以開放。

為了務農，兩人投資數十萬元添購農機具，並辛苦種植高麗菜等收成，卻遇到疫情沒有盤商要收購，近一甲地約3萬多顆的高麗菜滯銷，但兩人仍然很樂觀，消息傳出後很多人來幫助，也有公益團體等來採買，他們也便宜賣，甚至半送做公益。

趙益嘉說，今年這樣的情況也沒有不好，雖然辛苦一點但交到很多朋友，目前約還有5分地高麗菜，會陸續開放自採一顆是15元，但「會讓大家覺得很划算」。開放採購訊息會公布在兩人的臉書。

下營區農會表示，兩位青農創業很辛苦，卻遇上新冠肺炎疫情，但兩人還是很樂觀，因正值清明節大家都要吃春捲，農會出資採購500顆，再以每顆20元義賣，支持青農，也服務無法自行採收的民眾，正值疫情嚴峻，民眾也可以到田裡體驗自己採收，自己省下工錢，還可以運動抗疫。