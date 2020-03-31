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國家隊機台加入昭惠口罩日產21萬片 翁章梁參觀慰勞

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形，慰勞支援的國軍。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形，慰勞支援的國軍。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情延燒，9日實名配售口罩數量增加，需求增加，國家隊產製2部口罩機台，最近運抵嘉義縣市唯一的朴子市昭惠實業公司廠房，加入量產，2部新機台加上原有1部共3部，產能全開日產21萬片，比以往日產4萬片，增加5倍以上產量，縣長翁章梁上午到昭惠參觀口罩生產線，送點心飲料慰勞作業人員及支援國軍

「防疫歷史際遇，讓製造口罩成為社會責任」，昭惠以生產護具及醫療耗材為主，口罩並非主力產品，因著疫情被政府徵調，國軍支援15名口罩兵力，國家隊2部口罩機台加入，讓口罩成為主力產品，翁章梁感謝昭惠董事長黃惠豐及國軍防疫付出貢獻。

翁章梁由黃惠豐、經發處長江振瑋、嘉義後備指揮部指揮官陳德華等陪同，穿防護衣帽參觀口罩生產線，黃惠豐說，原機台日產4萬片口罩，2部國家隊新機台加入，作業人員分2班作業，產能全開日產21萬片，國軍支援清點數量及包裝。

「工作不累，感覺很有意義」，作業員戴口罩、穿防護衣操作，機台有口罩機、耳帶機輸送帶、原料架等不同零組件，一條龍產製，從原料不織布到外科用醫療口罩，一體成型，昭惠上周委託朴子就業服務中心徵才20名作業員投產。

翁章梁視察國軍口罩兵包裝清點情形，肯定支援國軍能夠參與防疫工作，是一生當中榮耀有意義的時期。黃惠豐感謝縣長翁章梁慰勞及國軍支援，昭惠全力投產，產能全開，達成增產目標，除產製口罩，新增加酒精棉片等防疫產品。

嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）帶經發處長江振瑋（左） 上午到昭惠參觀口罩生產，送點心飲料慰勞作業人員及支援國軍，由昭惠董事長 黃惠豐（右二）嘉義後備指揮官陳德華（右）代表接受 。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）帶經發處長江振瑋（左） 上午到昭惠參觀口罩生產，送點心飲料慰勞作業人員及支援國軍，由昭惠董事長 黃惠豐（右二）嘉義後備指揮官陳德華（右）代表接受 。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁上午到昭惠公司參觀口罩生產情形。記者魯永明／攝影

口罩 國軍 翁章梁

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