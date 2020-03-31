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清明防疫期分流彈性祭祖 台南警方推出交通疏導懶人包

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
清明連假，台南市祭祖採「不入塔、不接駁、無法會」模式，呼籲市民清明同心防疫，市民安心祭祖。記者邵心杰／翻攝
清明連假，台南市祭祖採「不入塔、不接駁、無法會」模式，呼籲市民清明同心防疫，市民安心祭祖。記者邵心杰／翻攝

清明連假正值新冠肺炎防疫期，台南市祭祖採「不入塔、不接駁、無法會」模式，民眾可採線上祭祖、彈性分流方式追思祖先，台南市警六分局為使掃墓民眾及外出旅客行車便利，已規畫相關交通疏導，推出交通資訊懶人包，民眾可避走壅塞路段，也避開大輛車潮、人潮。

台南市警六分局指出，轄區易壅塞路段包括西門路、大成路、新都路會有不少掃墓人潮，外出旅遊的民眾可避走上述路段，同時，清明連假期間，西門路、新都路及富貴南山規畫交通疏導勤務如下：

西門路：上午8-12時掃墓時段，警方管制西門路部分安全島不可左轉或迴轉，汽車可於西門路與中華南路口迴轉；機車可於西門路、新都口迴轉。

新都路：四輪以上車輛採單向管制，須由六信高中處才可進入新都路，由東北往西南方向單向行駛，車輛駛離新都路必須由西門路離開。

富貴南山：採分流措施，汽機車入口處設於西門路，出口處設於大成路193巷口，車輛離開一律由大成路193巷口駛離。

警方指出，西門路沿線、亞洲餐旅學校、六信高中、警察新村旁(大成路)、富貴南山、水交社文化園區(南門路)規畫停車位，民眾可下載「台南好停APP」，掌握周邊停車位最新狀況。

至於外出旅遊民眾也可善用公共自行車站，南區有黃金海岸、水交社文化園區等9個公共自行車站，每站約有30個車座，民眾可下載「T-BIKE台南市公共自行車APP」，了解周邊公用自行車動態，鼓勵民眾防疫期間多善用公共自行車，除運動強身外，也減少自己待在公共密閉空間，降低感染機率。

第六分局長陳建民指出，今年清明掃墓正值防疫期間，為降低群聚感染，新都路無掃墓接駁車；也不開放入塔祭拜；無舉辦誦經法會，採靜態搭棚祭祖、民眾可提早或延後祭祖，避開眾多人潮；另發燒、呼吸道感染、居家隔離、居家檢疫可至「台南市殯葬服務資訊網」採線上祭祖方式，檢疫，隔離對象若未遵守政府規定擅自外出，仍有相關罰則。

台南市警六分局為使掃墓民眾及外出旅客行車便利，推出交通資訊懶人包，提供民眾參考。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局為使掃墓民眾及外出旅客行車便利，推出交通資訊懶人包，提供民眾參考。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局為使掃墓民眾及外出旅客行車便利，已規畫相關交通疏導，推出交通資訊懶人包，民眾可避走壅塞路段，也避開大輛車潮、人潮。記者邵心杰／翻攝
台南市警六分局為使掃墓民眾及外出旅客行車便利，已規畫相關交通疏導，推出交通資訊懶人包，民眾可避走壅塞路段，也避開大輛車潮、人潮。記者邵心杰／翻攝

自行車 連假 新冠肺炎

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