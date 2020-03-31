立委劉櫂豪「愛台東夢想資助計畫」 10組青年獲資助
立法委員劉櫂豪鼓勵台東青年勇敢築夢，舉辦第六屆「愛台東夢想資助計畫」，今年報名投件高達44組，比往年踴躍，今天公布得獎者，共10組分別獲得2萬至8萬元資助金。
劉櫂豪表示，原定35萬元總資助金，他再加碼5萬元，他認為愛台東可以有很多種方式，不論夢想的啟蒙是什麼，只要願意用行動實踐，那就是一種力量。
「愛台東夢想資助計畫」是2014年劉櫂豪參選台東縣長選舉結束，將每張選票30元選舉補助款，提撥20萬元獎助青年實踐夢想，從2015年首屆開始獎金也不斷增加，前五屆已發出總奬金140萬元。
申請計畫的有從事音樂、攝影、舞蹈、藝術創作、文史記錄、部落學習、寫生等各種領域有志青年，他們表達出對台東這塊土地的情感，帶動出更多人來參與。
「他會好好善用這筆資助金，投入生態教育。」獲本屆資助青年林耿弘表示，3萬元資助金雖不多，但意義很大，他很感謝劉櫂豪在經費有限下，仍願意幫助台東青年。
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