厝邊齊抗疫 麻豆新樓醫院鄰居惠光公司送咖啡感謝醫護
台南市麻豆區惠光股份有限公司緊鄰麻豆新樓醫院，為多年的好鄰居，惠光股份有限公司董事長陳冠華董事長今天到院贈送60盒濾掛式咖啡，與麻豆新樓醫院連成一線同心抗疫，為醫護人員致敬，院方表示，感討好厝邊給予溫暖及正向的力量，期許齊心抗疫攜手守護台灣。
惠光董事長陳冠華表示，與麻豆新樓醫院為多年好鄰居，這是一份珍貴的情誼，最近正值防疫期間，醫護人員在前線抗疫很辛苦，身為鄰居贈送自家旗下的濾掛式咖啡為慰勞醫護人員的辛勞，有四種不同風味分別為哥倫比亞、迦佑曼特寧、蘭德卡魯瓦、耶加雪菲。
陳冠華董事長還在盒子上還寫下加油字卡「敬愛的醫護人員們：防疫期間辛苦大家，因為有您們，臺灣會更好，謝謝您們。」
麻豆新樓醫院護理部長許靖岱代表院方贈送感謝狀給惠光公司，感謝董事長溫暖麻豆新樓醫院全體醫護人員的心，有個好厝邊，真好。院方表示，為防堵新冠肺炎，醫護人員堅守第一線抗疫的崗位，感謝全台感謝防疫人員的暖流一直延續流入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言