厝邊齊抗疫 麻豆新樓醫院鄰居惠光公司送咖啡感謝醫護

台南市麻豆區惠光股份有限公司緊鄰麻豆新樓醫院，為多年的好鄰居，惠光股份有限公司董事長陳冠華董事長今天到院贈送60盒濾掛式咖啡，與麻豆新樓醫院連成一線同心抗疫，為醫護人員致敬，院方表示，感討好厝邊給予溫暖及正向的力量，期許齊心抗疫攜手守護台灣。

惠光董事長陳冠華表示，與麻豆新樓醫院為多年好鄰居，這是一份珍貴的情誼，最近正值防疫期間，醫護人員在前線抗疫很辛苦，身為鄰居贈送自家旗下的濾掛式咖啡為慰勞醫護人員的辛勞，有四種不同風味分別為哥倫比亞、迦佑曼特寧、蘭德卡魯瓦、耶加雪菲。

陳冠華董事長還在盒子上還寫下加油字卡「敬愛的醫護人員們：防疫期間辛苦大家，因為有您們，臺灣會更好，謝謝您們。」