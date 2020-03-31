兒童節將至 雲林縣贈送5萬份牙刷組給小學、幼兒園

雲林縣府教育處統計，縣內國小學童齲齒率過5成，一年一度兒童節即將到來，縣長張麗善關心學童健康，贈送全縣國小及幼兒園兒童一套牙刷及牙膏，做為今年兒童節禮物，預計發贈5萬份守護雲林兒童牙齒健康。

張麗善說，今年兒童節連續假期有4天，家長們可以先放下手邊工作，好好陪伴孩子歡度節日，不過新冠肺炎疫情持續延燒，仍呼籲大家要勤洗手、量體溫，避免到人群聚集場域。

她表示，5萬份牙刷組其中有雲林縣不動產開發商業同業公會熱心捐贈了1萬2千組，感謝理事長張登陸善盡社會責任，鼓勵兒童養成餐餐潔牙習慣。

張麗善提到，今年模範兒童暨乖寶寶表揚及6區兒童節慶祝活動，因應疫情都停辦，改由各校長代表縣長轉頒模範兒童獎牌及禮物，明年4月疫情趨緩後，6區兒童節活動將恢復同步辦理。

另，斗六市公所民政課長廖家偉說，公所去年贈送兒童環保餐具，因此今年希望不要重複，將發送熊造型玻璃瓶給斗六市43間公私立幼兒園、公私立小學，將在兒童節前一周發送，預計有1萬2762位小朋友可領到禮物。