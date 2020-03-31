台南市議會決議開定期大會 若有議員確診將改全面視訊

台南市議長郭信良今天宣布「防疫不停議」，議會針對新冠肺炎疫情已準備好因應措施，將在4月30日召開第3屆第3次定期大會，一旦有議員確診則會研議停會或改全面視訊，即日起只要進入台南市議會的人員都採實名制登記，以便日後追蹤。台南市長黃偉哲回應，市府會完全配合。

台南市議會本月取消臨時會，原訂審查57項墊付款案，經黨團協商後，先同意墊付4項較急迫性的提案，待下次定期大會再追認。

郭信良今天表示，中央的墊付案若未經審議恐會影響建設，議會秉持監督台南市政府的精神、增加台南市民福利，所以決定4月30日到7月8日開定期大會，議會也研擬因應疫情的策略，做好超前部署。

郭信良說，由於疫情隨時有變化，因此議會也會隨疫情調整，可能會縮短質詢、開議時間，議場人數控制在100人以內，旁聽席也不開放，來賓可在1樓大廳看電視直播。若有10名以下議員遭到隔離，將針對這些議員採視訊會議；如果有議員確診，將研議停會或改全面視訊。

議會大門進出即日起採實名制登記，若要進入議事廳一律要戴口罩、實名登記。另外，人員必須消毒完公文夾才能送公文；明天下班後整棟大樓將進行全面性消毒。

黃偉哲表示，議會監督市府本來就是天經地義，市府會完全配合，尊重議會決定。