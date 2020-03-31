新化保生大帝廟愛心慈善會發「奬學金」 周日送氯酸納

臺南市新化區保生大帝廟愛心慈善會今年第五年在兒童節前夕發放奬學金，每人600元祝福小朋友兒童節快樂平安幸福，今年共有正新、大新、新化、𦰡拔及口埤5所國小共132名學生領到。

新化保生大帝廟主委也是市議員林志聰表示，愛心會以前發放的兒童節獎學金紅包，只有正新及大新兩所學校，最近幾年來在擴展到新化所有5所學校。

林志聰說為了奬學全真正發揮作用，發放對象是中低收入戶以及學校提供的弱勢名單，希望憑藉保生大帝的慈悲為懷精神，關懷弱勢小學生，也能夠擁有一個充實快樂的兒童節。

林志聰也預告4月5日禮拜天早上8點到12點在保生大帝廟前面，將發放氯酸鈉就是漂白水，由新化在地上仁化工公司所提供，需要的市民請自備容器前往拿取。