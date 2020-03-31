傳下營高麗菜滯銷 台南農業局：純屬個案

台南市下營區傳出農民栽種的高麗菜滯銷，低價開放外界採收，台南市政府農業局表示，經查，純屬個案，呼籲農友種植前可向各農會登記，以確保權益。

農業局說，台南市甘藍（高麗菜） 栽培面積約244公頃，為全國第五，約佔6.9%，總產量約1萬1千150公噸，以善化區(122公頃)、新市區(22公頃)、歸仁區(16公頃)居多，農業局長謝耀清表示，本市高麗菜主要產季為每年12月至翌年2月，目前進入產季尾聲。

他說，經查，本市甘藍主要產區農會，如善化、新市、歸仁區等結果，產銷尚屬平衡，下營區屬零星栽培地區，報載純屬個案。

台南市長黃偉哲呼籲農友，可於每年8月1日至翌年2月28日，甘藍種植前30天或種植後10天，到土地所在地農會辦理登記，一併準備身分證、地籍資料、預定種植時間及撥付款帳戶，登記獎勵實際種植面積，可向農會申請有機質肥料補助，每公頃最高3萬元。