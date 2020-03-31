台南小學童體驗長竿採青梅做脆梅 帶回酸甜好滋味

南大附小配合台南大學教育學院大學USR社會責任計畫，辦理青梅專題課程，與七股區後港國小校際共學，到楠西梅嶺福來百年梅園採青梅，並體驗脆梅的製作，今天完成最後一道糖漬動作，3天後就可享受難以忘懷的酸甜好滋味。

南大附小指導老師陳怡均說，青梅是楠西重要的經濟作物，師生29日來到梅嶺，體驗竿採青梅，讓學生用長竿敲打，再撿拾掉落的梅子。後港學生王軍奕說，拿著長竿敲打梅樹是很特殊的嘗試，敲太小力沒法敲落梅子，敲太大力又怕傷到梅樹，看到青梅像雨一樣掉落，好像下了一場「梅雨」，太好玩了！

青梅清洗、晾乾後，還要殺青。後港學生陳芊孝說，眼前堆積如山的青梅和鹽，要用力把青梅搓到有點溼溼亮亮的才行，接著用鵝卵石把青梅敲裂以便排出苦澀汁。福來梅園園主陳居峰表示，清明節前最適合做脆梅，雖然今年梅子歉收，但仍全力配合教育活動，看到學生興致高昂的學習態度，很有成就感。

製成脆梅半成品後，還需漂洗和糖漬。陳怡均說，師生29日回校後，先將梅子鹽漬，隔天再漂洗梅子和煮糖水，進行第一次糖漬；昨天又換了一次更高濃度的糖水，今天第3次換糖水而大功告成，冷藏三日後即可享用酸甜脆梅。

南大附小學生游騰棨說，40幾斤的青梅要在大盆子裡泡10個小時，用最小的流水不間斷的漂洗，甩乾後再糖漬，連續3天更換不同濃度糖水，過程繁複，好吃的脆梅得來不易。