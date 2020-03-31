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南市後壁失智據點老幼共學樂融融 延緩失智活力

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市後壁區失智服務據點呈現老幼共學樂趣，現場不時傳來笑聲，更添溫馨。圖／台南市政府提供
台南市後壁區失智服務據點呈現老幼共學樂趣，現場不時傳來笑聲，更添溫馨。圖／台南市政府提供

台南市後壁區失智服務據點，去年由社團法人台南市南瀛社會福利推展協會承接設立，免費服務疑似或確診失智症長輩，今年與菁寮國小附幼共同辦理「老幼共學」課程，小朋友與據點長輩一起遊戲、活動，和樂融融。

後壁區人口老化嚴重，接近全區近2成5，近年失智問題逐漸凸顯，市長黃偉哲為營造友善高齡環境，減輕家庭照顧與經濟的負擔，積極推動長照2.0政策。

南市府社會局推動「失智照護服務計畫」，成立後壁區失智據點，協助失智長者們預防及延緩失能、健康老化。今年更與菁寮國小附幼共同辦理「老幼共學」，結合世代間學習理念。

長輩們透過與孩子們互動，從孩子身上找到生活期待，心情更加開朗、提升活動力也延緩失智退化。小朋友們自主發想為長輩們準備了點心、舞蹈、遊戲，還有愛搥搥背來陪伴老人家，據點歡笑聲此起彼落。

黃偉哲表示，市府積極與醫院和社福團體合作，在全市各區皆設有失智服務據點，109年已擴增至40處，讓有需求失智症者和家屬能夠就近獲得協助，減輕家庭負擔，相關訊息可至本市長期照顧管理中心網站查詢http://ltc.tainan.gov.tw

失智症 老化 黃偉哲

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