影／議員幫狗訂製輪椅：過去牠幫我顧家 現在全家顧牠

嘉義縣議員黃金茂的愛犬「克洛」，2個月前因車禍後肢嚴重受傷，經送3家獸醫院急救開刀，終於脫險救回一命，家人為助克洛行走，不僅每周帶牠針灸，還特製輪椅助牠行動，並直言「過去克洛幫我們顧家、未來我們全家一起照顧牠！」

「克洛快走、一起回家！」從新竹南下的技術員，昨天下午到嘉義幫克洛下半身裝好輪椅、試走，家人多次叫喚，克洛仍不習慣、不願走動，直到喊出「克洛回家了」，牠才突然警醒、拖輪椅前行，眾人都開心笑著說「克洛終於可自己回家了！」

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如，今天PO出克洛穿輪椅影片，直言遇到許多緊急救援毛小孩，很多明顯就是車禍受傷後被主人丟棄，黃金茂議員對克洛的愛心、不離不棄，真的讓人感動。

「克洛是家人啊！」黃金茂說，10年前當鄉長時，認養克洛這隻聰明土狗，一路陪家人成長，家門前只要有克洛，全家人都不擔心，連門都不用關，因為克洛是家人、會守護大門，有克洛在大家都放心。

他說，2個多月前某流浪狗闖進他家，克洛追趕時被機車撞傷，家人聽見克洛慘叫聲出門察看，才發現克洛下半身都是血，一路爬到家門口。

黃金茂說，當天一家人都難過不已，他先載克洛去新營就醫，但獸醫師無能為力，接著又到台南市，對方處理後建議到嘉義市高品獸醫院試試，經獸醫師手術數小時，住院20多天終於救回克洛一命，因克洛下半身無力，他還接受建議，每周帶克洛針灸、復健，希望恢復行走能力。