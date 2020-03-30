斥資近7億1千萬元 台1線急水溪橋改建後天動工

每年來台度冬的國際明星保育鳥黑面琵鷺，已換上金黃色的繁殖羽毛，開始準備北返韓國繁殖地，依據今年一月黑面琵鷺全球普查初步數據，來台度冬黑面琵鷺有2630隻，比去年2574隻還多，保育人士指出，外界憂心太陽光電板設置影響黑面琵鷺到台南棲息過冬，今年尚看不出來有影響，數量仍相當穩定，但仍是隱憂會持續觀察。

2020-03-30 14:12