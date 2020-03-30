斥資近7億1千萬元 台1線急水溪橋改建後天動工
因應防洪需求，斥資近7億1千萬元台1線省道急水溪橋改建工程，4月1日將動工，民國112年4月竣工，公路總局籲請用路人，遵照道路指示減速，慢行通過。
橋齡25年的台1線急水溪橋，是南市新營區與柳營區往來重要橋粱，因現有橋台離堤防過近、橋長及梁底，已不符水利署河川治理計畫，為避免急水溪流因通洪斷面不足釀成水患，因此納入配合重要河川環境營造計畫需辦理橋梁工程改建。
公路總局第五區工程處新營工務段說，急水溪橋未來新橋橋長350公尺、寬度25公尺、梁底抬高1公尺，4月1日開工，預計112年4月15日竣工，採原道路維持改道通行半半施工方式；將先行施做南下線側，北向車道採單線雙向交通，請用路人依道路指示標誌減速、慢行通過。
新營工務段表示，工程改建期間，將造成不便敬請見諒，並請多利用幸福公路APP及公路總局省道即時路況系統查詢路況，並隨時注意收聽廣播訊息。
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