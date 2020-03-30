快訊

慘！裕隆去年大虧244.65億 將減資36%補虧損

四大口罩新制4月9日上路 蘇貞昌PO一張圖讓你秒懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市中山路4月1日開始科技執法，只要並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，24小時攝錄開罰。記者卜敏正／攝影
嘉義市中山路4月1日開始科技執法，只要並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，24小時攝錄開罰。記者卜敏正／攝影

嘉義市中山路段4月1日起新增8組監錄設備，從林森西路到文化路噴水圓環前，只要並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，都將透過「科技執法」24小時攝錄開罰，市府交通處也公告9處裝卸貨專用停車位，每日上午8時至下午3時為裝卸貨時段，其他車輛占用也將舉發。

嘉義市警局表示，中山路4月1日起啟用違規停車科技執法，絕不是「愚人節」玩笑，經統計，去年7月1日起至今年3月28日止，警局網站共接獲檢舉交通違規計2萬1291件，另透過110檢舉違規停車計6874件，合計達2萬8165件，其中近57%都是檢舉違規停車，達1萬6043件，可見違規停車已引發廣大民怨，

嘉義市警局表示，嘉義某社群曾日前針對「並排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所(紅線)停車，及其他占用道路等違規加強取締」做網路調查，票選活動中84%民眾認同，警察局將持續嚴正執法，同時也要求執行勤務員警於稽查取締時加強勸(宣)導、鳴笛警告，以提供舒適漫步嘉義之旅遊體驗，達到文化觀光加值目的。

市警局交通隊表示，對於中山路、文化路沿線商家卸貨需求，市政府交通處已畫設裝卸貨專用停車位，計有中山路310號、352號、396號、456號、353號、397號、485號、575-1號前及文化路155-2號前等9處，每日上午8時至下午3時為裝卸貨時段，其他車種請勿進入停車，違反者將依規定舉發，下午3時以後則可供其他車輛停放。

另有裝卸貨需求的商(店)家，除使用裝卸貨專用停車位外，劃設有禁止停車(黃)線路段等6處亦可供臨停使用，惟應注意交通安全並保持立即行駛之狀態。

嘉義市中山路4月1日科技執法舉發違規，今天公告9處裝卸貨專用車位。圖／嘉義縣警局提供
嘉義市中山路4月1日科技執法舉發違規，今天公告9處裝卸貨專用車位。圖／嘉義縣警局提供

嘉義 人行道 警察

延伸閱讀

台中居家檢疫男坐車40公里訪友 違規停車遭警查獲

若停課 嘉市補課「雙管齊下」

北市科技執法取締逾2萬件 今年將增4處

遠救援！嘉市車禍救護陌生人是竹縣熱血消防

相關新聞

嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

嘉義市中山路段4月1日起新增8組監錄設備，從林森西路到文化路噴水圓環前，只要並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，...

台南西港糖鐵 經兩度文資審議仍決定不列冊追蹤

台南西港糖鐵保存議題，經民眾在最近第二度提報文資審議，台南市文化資產管理處今天表示，經審議委員現勘後，仍決議不列冊追蹤。

台南各景點4月1日起實名制 登記才能入場

為慰勞辛苦的醫療人員，台南市政府在清明連假，推出免費旅遊Part 2，包括赤崁樓等知名景點，都可以憑證件不收門票，台南市...

台南創舉 黃偉哲計畫引進無薪假員工協助防疫

針對台北市長柯文哲表示，美國疫情嚴重，從數字上看起來「紐約比武漢還要危險」，要求中央不要一直「放人進來」，台北市居家檢疫...

放無薪假可乾領補助每月1萬1千 參加職訓領更多近1萬9

勞動部雲嘉南分署2月加碼推出「充電再出發計畫」，勞工放無薪假期間參加訓練課程，補助每小時158元，最高120小時，每月最...

幼兒不必離開學區 嘉義縣增3間國小附幼

嘉義縣幅員遼闊，縣府為增加偏鄉幼兒就近入園機會，109學年度核定新設3所國小附設幼兒園，包括新港鄉復興國小附設幼兒園、六...

太陽板影響黑面琵鷺過冬？ 專家：目前還看不出

每年來台度冬的國際明星保育鳥黑面琵鷺，已換上金黃色的繁殖羽毛，開始準備北返韓國繁殖地，依據今年一月黑面琵鷺全球普查初步數據，來台度冬黑面琵鷺有2630隻，比去年2574隻還多，保育人士指出，外界憂心太陽光電板設置影響黑面琵鷺到台南棲息過冬，今年尚看不出來有影響，數量仍相當穩定，但仍是隱憂會持續觀察。

嘉義市全台第二 補助經費讓旅宿業員工培訓

新冠肺炎疫情衝擊旅館觀光產業，嘉義市府與嘉義市旅館同業公會合作舉辦「旅宿充電再+1」培訓課程，是僅次於台中市，全台第2個...

影/探視老人家請止步！雲林長照中心推線上視訊

雲林縣42家的老人福利機構，包含40家49床以下的小型及2家200床的大小老人長照中心，提供2063床位給失能老人使用，...

雲縣耗資2千萬改善橙香鐵馬道 預計8月底完工

古坑鄉第二十號暗渠堤岸道路改善工程（橙香鐵馬道工程）今天動工，預計8月底竣工啟用，雲林縣府舉行動土典禮，由縣長張麗善、副...

嘉義市公立、非營利幼兒園新生登記 弱勢優先入園

嘉義市公立及非營利幼兒園展開109學年度新生登記作業，身心障礙幼兒訂於今明二天登記，一般生及優先入園幼兒登記訂於4月17...

青年愛開咖啡店 勞動部青年職涯發展中心教「喇嘎逼」

咖啡普及、消費人口增加市場快速成長，許多青年做起咖啡夢、視咖啡店為創業首選。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

櫻花bye流蘇花盛開 北水局大草坪、蘆竹埤塘如覆4月雪

桃園北水局大草坪 流蘇花正美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。