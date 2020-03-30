嘉市中山路4月1日科技執法 公告9處裝卸貨專用車位

嘉義市中山路段4月1日起新增8組監錄設備，從林森西路到文化路噴水圓環前，只要並排停車、紅黃線違停、占用公車停靠處等違規，都將透過「科技執法」24小時攝錄開罰，市府交通處也公告9處裝卸貨專用停車位，每日上午8時至下午3時為裝卸貨時段，其他車輛占用也將舉發。

嘉義市警局表示，中山路4月1日起啟用違規停車科技執法，絕不是「愚人節」玩笑，經統計，去年7月1日起至今年3月28日止，警局網站共接獲檢舉交通違規計2萬1291件，另透過110檢舉違規停車計6874件，合計達2萬8165件，其中近57%都是檢舉違規停車，達1萬6043件，可見違規停車已引發廣大民怨，

嘉義市警局表示，嘉義某社群曾日前針對「並排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所(紅線)停車，及其他占用道路等違規加強取締」做網路調查，票選活動中84%民眾認同，警察局將持續嚴正執法，同時也要求執行勤務員警於稽查取締時加強勸(宣)導、鳴笛警告，以提供舒適漫步嘉義之旅遊體驗，達到文化觀光加值目的。

市警局交通隊表示，對於中山路、文化路沿線商家卸貨需求，市政府交通處已畫設裝卸貨專用停車位，計有中山路310號、352號、396號、456號、353號、397號、485號、575-1號前及文化路155-2號前等9處，每日上午8時至下午3時為裝卸貨時段，其他車種請勿進入停車，違反者將依規定舉發，下午3時以後則可供其他車輛停放。