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台南西港糖鐵 經兩度文資審議仍決定不列冊追蹤
台南西港糖鐵保存議題，經民眾在最近第二度提報文資審議，台南市文化資產管理處今天表示，經審議委員現勘後，仍決議不列冊追蹤。
文資處表示，民眾在106年首次提報文資審議，當時做成不列冊追蹤決議後，文化部文化資產局與市府、在地居民歷經兩年多的持續溝通協調，在兼顧行車安全與糖鐵軌道保存最大化原則下，透過變更設計將糖鐵元素融入道路景觀設計。
此次再度審議，文資處表示，西港糖鐵雖未達指定登錄文化資產之價值標準，但透過適當設計將糖鐵元素融入道路設計，也能保留在地歷史記憶，讓文化保存得以融入當代生活。
文資處表示，審議的委員除至現場勘察瞭解外，亦仔細比對歷次提報表及陳述資料，委員皆認為本次提報所稱事證是經開挖後露出，係屬原本鐵道之相關設施與機具，但部分軌道與設施的被發現，並未能改變整體能否做為文化景觀之判斷，亦未出現足已變更或增加文資價值的理由。
文資處說，委員肯認南北平行預備線之興建，呈現過去戰備考量下的歷史事實與過程，與產業歷史或地方民眾之記憶有所連結，但就目前空間環境特徵而言，並無法回應糖業的整體脈絡或展現功能性的使用狀態，亦不符文化景觀呈現人類與自然環境經長時間相互影響之要件。
此外，西港線及爺崁線相關建造物或附屬設施之建築形式及工法並無特殊之處，經審查結果未達指定或登錄文化資產之基準，故本次現勘結果與前次審查結論一致，作成不列冊追蹤之決定。
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