台南西港糖鐵 經兩度文資審議仍決定不列冊追蹤

台南西港糖鐵保存議題，經民眾在最近第二度提報文資審議，台南市文化資產管理處今天表示，經審議委員現勘後，仍決議不列冊追蹤。

文資處表示，民眾在106年首次提報文資審議，當時做成不列冊追蹤決議後，文化部文化資產局與市府、在地居民歷經兩年多的持續溝通協調，在兼顧行車安全與糖鐵軌道保存最大化原則下，透過變更設計將糖鐵元素融入道路景觀設計。

此次再度審議，文資處表示，西港糖鐵雖未達指定登錄文化資產之價值標準，但透過適當設計將糖鐵元素融入道路設計，也能保留在地歷史記憶，讓文化保存得以融入當代生活。

文資處表示，審議的委員除至現場勘察瞭解外，亦仔細比對歷次提報表及陳述資料，委員皆認為本次提報所稱事證是經開挖後露出，係屬原本鐵道之相關設施與機具，但部分軌道與設施的被發現，並未能改變整體能否做為文化景觀之判斷，亦未出現足已變更或增加文資價值的理由。

文資處說，委員肯認南北平行預備線之興建，呈現過去戰備考量下的歷史事實與過程，與產業歷史或地方民眾之記憶有所連結，但就目前空間環境特徵而言，並無法回應糖業的整體脈絡或展現功能性的使用狀態，亦不符文化景觀呈現人類與自然環境經長時間相互影響之要件。