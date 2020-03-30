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雲林圖書館暫停入館閱讀 只提供借書還書服務

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府文觀處加強防疫，圖書館即日起到4月13日，僅提供借還書服務，暫時停止館內閱讀。圖／文觀處提供
雲林縣府文觀處加強防疫，圖書館即日起到4月13日，僅提供借還書服務，暫時停止館內閱讀。圖／文觀處提供

因應新疫情，文化觀光處各館舍全面進行防疫措施，實施單一出入口門禁管制等，為加強防疫工作，文觀處圖書館即日起至4月13日暫停提供館內閱讀服務，僅供借、還書作業，展覽館則採容留人數限制，同時段入館不得超過50人，觀賞者互相保持一公尺以上距離，以降低群聚風險，請民眾協助配合共同防疫。

即日起要進入雲林縣立圖書館須先量額溫、實名登記、酒精消毒手部並戴口罩，自修室從3月28日起暫停開放，期刊室、閱覽室、兒童室及三樓分區資源中心僅提供借、還書服務，電腦及DVD設備也暫停使用，並暫停報紙雜誌於館內借閱，避免民眾留館時間過長，降低風險。

文觀處表示，展覽館則採容留人數限制，同一時段入館不得超過50人，目前防疫措施將視後續疫情發展進行調整，另行公告。

文觀處長陳璧君表示，防疫期間閱讀不間斷，歡迎民眾善用線上預約借閱及自動借書機，儘量避免與人接觸。圖書館內備有2部書籍除菌機，請讀者多加利用消毒書籍，閱讀更安心。防疫期間大家只要利用手機、平板、電腦透過「台灣雲端書庫」及「國立公共資訊圖書館電子書服務平台」借閱電子書，避免群聚風險，讓民眾防疫期間仍可享受閱讀的幸福。

台灣雲端書庫:http://lib.ebookservice.tw/ylc/

國立公共資訊圖書館電子書服務平台:https://ebook.nlpi.edu.tw/

雲林縣府文觀處加強防疫，圖書館即日起到4月13日，僅提供借還書服務，暫時停止館內閱讀，入館借書也嚴格消毒防疫。圖／文觀處提供
雲林縣府文觀處加強防疫，圖書館即日起到4月13日，僅提供借還書服務，暫時停止館內閱讀，入館借書也嚴格消毒防疫。圖／文觀處提供

圖書館 電子書 疫情

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