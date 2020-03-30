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雲林閱讀力第1名 農業大縣飄書香

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
詩人作家楊子澗與大家分享創作「現代律絕」的美妙。記者蔡維斌／攝影
詩人作家楊子澗與大家分享創作「現代律絕」的美妙。記者蔡維斌／攝影

顛覆農業縣閱讀力低的刻板印象，教育部公布「108年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」中，雲林縣在整體閱讀力躍升城市評比，榮獲「縣市人口50萬以上組」第1名。縣府文化觀光處邀請愛閱達人和作家，舉辦雲林閱讀力NO.1新書發表會，和縣民分享榮耀。

雲林縣長張麗善親臨為雲林閱力NO.1簽名見證，她欣悅地說，資料顯示雲林108年平均每人擁有書冊2.18冊，年平均借書2.24冊，平均到館數為1.57次，去年整體閱讀力成長率提升至2.16%，為全國「縣市人口50萬以上組」冠軍，這顯示雲林不僅田種得好，更愛閱讀。所以因應縣民對閱讀的需求，縣府正評估爭取興建雲林縣立圖書總館的可行性。

張縣長說，近年來縣府積極推動「微冊角落」，打造雲林閱讀品牌，今年1月「微冊角落」取得國內商標專利權並開放加盟，全縣20鄉鎮市都有微冊角落，甚至擴及嘉義、台中、南投，已超過100個據點，未來還將進駐統一超商，營造全雲林都是你的圖書館，在雲林因閱讀而幸福。

為與縣民分享閱讀NO.1榮耀，縣府邀請詩人作家曾美滿、楊子澗分享「月光女孩」與「現代律絕」兩本詩集的創作靈感，當場朗讀透露新詩字裡行間流露的情感與人生風景。雲林縣愛閱達人李冠河暢談多年來推廣兒童人權教育及閱讀的心路歷程，傳遞閱讀的幸福和感動。

文化觀光處更推出「很不公部門」的政府出版品「雲林作家作品集」兩本詩集，採極簡、精裝的設計，以裸背手縫，讓人感觸閱讀不只是書本，也可以是視覺與心靈的幸福饗宴。

文觀處長陳璧君表示，政府出版品質的提升，不論印刷或內容已達專業水準，希望「很不公部門」的政府出版品能帶給大家耳目一新的閱讀享受，除可到各圖書館借閱，五南文化廣場、國家網路書店、博客來網路書店皆可購得，不僅出好書，閱讀NO.1開創了書香雲林，更有溫度。

雲林縣長張麗善表揚愛閱達人李冠河，多年來推廣兒童人權教育及閱讀，傳遞閱讀的幸福和感動。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善表揚愛閱達人李冠河，多年來推廣兒童人權教育及閱讀，傳遞閱讀的幸福和感動。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為雲林榮獲閱讀力NO.1簽名，見證歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善為雲林榮獲閱讀力NO.1簽名，見證歷史性一刻。記者蔡維斌／攝影

圖書館 教育部 詩人

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