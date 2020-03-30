台南各景點4月1日起實名制 登記才能入場

為慰勞辛苦的醫療人員，台南市政府在清明連假，推出免費旅遊Part 2，包括赤崁樓等知名景點，都可以憑證件不收門票，台南市並從4月1日起，在各觀光景點推行「實名制」，進場要登記姓名、電話等資料，以備日後有疫情時追蹤，不願提供個資者不得進場。

文化局表示，為同時保護遊客的個資，將只登記姓名、電話與大致的居住地，不必詳細地址。

文化局表示，從4月1日起，所有文化局所屬的文化場館，包括圖書館、文化中心，及古蹟景點，包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、台灣船園區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館及水交社文化園等，都要採實名制，至於其他像是觀旅局或教育局所屬場館，則由其他局處另行決定實名制的實施日期，但原則上台南市所有的景點都會採實名制。

市府今天表示，4月2至5日的4天連假，包括12歲以下兒童，以及全國醫療院所、藥師、衛福部所屬機關(構)、衛生局(所)工作人員，憑證明文件可免費暢遊台南11處知名景點，這是繼之前228連假免費後，推出的第二波慰勞活動。

11處景點包括赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、台灣船園區、左鎮化石園區、山上花園水道博物館及水交社文化園，及虎頭埤風景區、雙春濱海遊憩區、南瀛天文館。

文化局表示，為使大家安心遊玩，各場館都會落實防疫，除做好最基礎的清潔工作，入園民眾必須測量體溫，遊客易接觸區域也都加強消毒，並備有酒精供手部消毒清潔使用，此外，為利疾管單位追蹤疫情足跡，文化局所屬全市各文化場館自4月1日起實施入場（園）實名登記，倘若來訪民眾無法配合或體溫高於37.5度，場館（園區）將婉拒入園並予退票，。