居家隔離可愛奇藝免費追劇！嘉義縣送VIP觀賞序號
新冠肺炎疫情持續延燒，嘉義縣民周承忠、旭源包裝公司董事長黃南源、歐銻銻娛樂董事長范立達今天捐贈防疫物資給嘉義縣府，除了耳溫槍、乾洗手液，還贈送愛奇藝台灣站VIP會員觀賞序號，讓居家檢疫或居家隔離的鄉親，可以在家追劇，安心度過14天。
嘉義縣府表示，為讓居家檢疫或居家隔離的鄉親不無聊，可以在家追劇，歐銻銻娛樂本次提供500組免費序號，范立達當場更承諾，只要符合規範、嘉義縣有需要一定持續提供。
嘉義縣府今天針對新冠肺炎疫情，召開跨局處應變會議，縣長翁章梁公開感謝嘉義縣民防總隊大隊長周承忠、旭源包裝科技股份有限公司董事長黃南源、歐銻銻娛樂有限公司董事長范立達，捐贈嘉義縣耳溫槍、乾洗手液，以及愛奇藝台灣站VIP會員觀賞序號，協助嘉義縣落實社區防疫。
翁章梁說，感謝各界在防疫上與嘉義縣齊心努力，耳溫槍、洗手液等，是各機關團體非常重要的防疫物資，更是目前防疫期關鍵重點，謝謝捐贈者，也期許大家一起度過疫情威脅。
黃南源表示，他是嘉義人，秉持回饋鄉里及創造就業機會，是大埔美精密機械園區第一家進駐建廠商，近來投入利基型醫療、食安機能包裝材的開發及研製，這次秉持社會關懷與社會公益實踐，特別贈與新開發乾洗手凝膠易手包，方便攜帶及使用，一同守護國人健康。
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