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南榮科大教職員遭積欠薪資及資遣費 今下午已入帳

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
遭教育部勒令停辦的南榮科大，126名教職員被積欠薪資及資遣費5千560萬元，已於今下午入帳，全案圓滿解決。記者謝進盛／攝影
遭教育部勒令停辦的南榮科大，126名教職員被積欠薪資及資遣費5千560萬元，已於今下午入帳，全案圓滿解決。記者謝進盛／攝影

教育部勒令停辦的南榮科大，126名教職員被積欠薪資及資遣費5千560萬元，已於今下午入帳，全案圓滿解決。

南榮科大因少子化衝擊，又涉賣假學歷風暴，自108年5月起爆發無法給付教職員工薪資，遭教育部勒令自今年2月底起停辦，教職員薪資、資遣費遭校方積欠催討無門，生計陷入困境。

台南市政府勞工局表示，事件爆發時，除將相關勞動法令及大量解僱勞工保護法相關規範告知校方遵守相關規定，也持續召集學校職員說明相關處理進度，並由局長王鑫基及勞動部勞動關係司司長王厚偉會同教育部、勞工保險局及南榮科大代表一同研議解決方案，。

會中結論採退場基金融資及工資墊償雙軌並行，盡速解決勞工所被積欠勞動債權，後續也協助職員提出勞資爭議調解辦理確認勞工債權，並協助辦理歇業事實認定及申請工資墊償，另也陸續解決包括董事會董事缺額補選及法院法人登記等問題。

勞工局表示，全案經勞動部、教育部、勞工保險局、台南市政府及台灣銀行透過通力合作，使全校教職員工同步完成匯款，達成不可能任務。

教育部 薪資 勞動部

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