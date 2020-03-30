放無薪假可乾領補助每月1萬1千 參加職訓領更多近1萬9

勞動部雲嘉南分署2月加碼推出「充電再出發計畫」，勞工放無薪假期間參加訓練課程，補助每小時158元，最高120小時，每月最多可領到18960元的訓練津貼，雲嘉南地區至今天共有9家企業、636人次申請受惠。如果勞工只想領無薪假補助，不想參加，1月15日起算每月補貼最高1.1萬。

雲嘉南分署表示，新冠肺炎對國內就業市場造成衝擊，勞動部27日推動「安心就業計畫」，針對「減班休息」（無薪假）勞工，補貼每月最高1.1萬薪資差額，雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾就業中心即起受理申請。

分署長劉邦棟表示，安心就業計畫適用對象今年1月15日至12月31日間，與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，將按月補貼減班休息前後薪資差額的50%，每月最高1.1萬元，最長6個月。

劉邦棟舉例，若勞工減班休息前12個月平均月投保薪資為45800元，減班休息後協議薪資為23800元，薪資差額將補貼11000元，算法即45800減23800乘以0.5。

而勞工除可申請安心就業計畫，也可選擇較早充電再出發計畫，在減班休息期間參加訓練課程，將補助參訓勞工每小時158元，最高120小時，最多可領到18960元的訓練津貼，已有9家企業、636人次申請受惠。