幼兒不必離開學區 嘉義縣增3間國小附幼

嘉義縣幅員遼闊，縣府為增加偏鄉幼兒就近入園機會，109學年度核定新設3所國小附設幼兒園，包括新港鄉復興國小附設幼兒園、六腳鄉北美國小附設幼兒園、溪口鄉柴林國小附設幼兒園，另布袋鎮過溝國小附設幼兒園則再增設1班，4所國小附幼共收114名招收名額，4月15日前公告招生。

縣府教育處長陳添丁指出，以溪口鄉柴林國小為例，學區包括柴林村與林腳村，家長多屬務農，弱勢家庭達69％，但鄉立和私立幼兒園都約3公里，有些家長甚至選擇將幼兒送到雲林就讀。

陳添丁說，另外新港鄉雖然有2所公幼和5所私立幼兒園，但與復興國小距離長達4公里以上，學區家長要送幼兒就讀不易，希望興建幼兒園方便就讀，目前三所幼兒園還在施工中，4月開始招生，比照國小8月底開始上課，裝潢工程預計7月完工。

教育處指出，自106學年度到108學年度已新設3所國小附幼及1所非營利幼兒園，並在部分國小附幼增班，3年間總共增設21班，提供425名學齡前幼童就讀。

教育處統計，目前公立幼兒園及非營利幼兒園所提供入園名額約7千名，私立幼兒園約6千多名。因國小附幼每月收費約2千5百元、非營利幼兒園每月約3千5百元，較一般私立幼兒園低，因此增加公共化幼兒園招生名額，可擴大家長選擇機會，減輕家長經濟負擔。