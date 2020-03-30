快訊

觀光局主管害下屬及5歲幼兒染疫 交通部拔官降職

中風引發器官衰竭 郝柏村三總病逝享嵩壽101歲

台南採負面表列 公布64處無人機禁、限航區

中央社 / 台南30日電

無人機飛行引起熱議，台南市政府採負面表列方式，今天公布全市64處禁、限航區，其他空域原則開放飛行。

台南市政府今天公布全市64處禁、限航區，包括中央機關所轄的軍事範圍、高鐵、台鐵、高快速公路、重要保育區、檢調、監所，水電油等重要設施。市府未來將採滾動式檢討公告禁飛場域，這64處禁、限航區僅是第一波。

台南市政府交通局長王銘德指出，配合民航法的遙控無人機專章上路，市府26日完成代中央公告禁、限航區，台南除民航局原公告的機場飛航管制範圍外，中央機關提報的軍事設施、法院、監所、文史館、自然保育區、油電水等民生設施等，也都在禁航之列。

王銘德表示，「安全的飛行」是市府謹守的原則，飛友務必遵守相關規範，除公告飛航管制範圍，其餘仍須遵守民航法及相關子法的基本操作限制規定。

他說，日後交通局將考量實際執行情形與民眾需求，滾動式檢討，以兼顧公共安全及飛友權益。

民航局 機場 高鐵

延伸閱讀

無人機管理31日上路 已註冊逾8000架

禁飛無人機 桃園列421處場域

桃園無人機飛航採負面表列 421處禁飛區域出爐

無人機玩家福音 嘉義市管理採負面表列

相關新聞

放無薪假可乾領補助每月1萬1千 參加職訓領更多近1萬9

勞動部雲嘉南分署2月加碼推出「充電再出發計畫」，勞工放無薪假期間參加訓練課程，補助每小時158元，最高120小時，每月最...

幼兒不必離開學區 嘉義縣增3間國小附幼

嘉義縣幅員遼闊，縣府為增加偏鄉幼兒就近入園機會，109學年度核定新設3所國小附設幼兒園，包括新港鄉復興國小附設幼兒園、六...

太陽板影響黑面琵鷺過冬？ 專家：目前還看不出

每年來台度冬的國際明星保育鳥黑面琵鷺，已換上金黃色的繁殖羽毛，開始準備北返韓國繁殖地，依據今年一月黑面琵鷺全球普查初步數據，來台度冬黑面琵鷺有2630隻，比去年2574隻還多，保育人士指出，外界憂心太陽光電板設置影響黑面琵鷺到台南棲息過冬，今年尚看不出來有影響，數量仍相當穩定，但仍是隱憂會持續觀察。

嘉義市全台第二 補助經費讓旅宿業員工培訓

新冠肺炎疫情衝擊旅館觀光產業，嘉義市府與嘉義市旅館同業公會合作舉辦「旅宿充電再+1」培訓課程，是僅次於台中市，全台第2個...

影/探視老人家請止步！雲林長照中心推線上視訊

雲林縣42家的老人福利機構，包含40家49床以下的小型及2家200床的大小老人長照中心，提供2063床位給失能老人使用，...

雲縣耗資2千萬改善橙香鐵馬道 預計8月底完工

古坑鄉第二十號暗渠堤岸道路改善工程（橙香鐵馬道工程）今天動工，預計8月底竣工啟用，雲林縣府舉行動土典禮，由縣長張麗善、副...

嘉義市公立、非營利幼兒園新生登記 弱勢優先入園

嘉義市公立及非營利幼兒園展開109學年度新生登記作業，身心障礙幼兒訂於今明二天登記，一般生及優先入園幼兒登記訂於4月17...

青年愛開咖啡店 勞動部青年職涯發展中心教「喇嘎逼」

咖啡普及、消費人口增加市場快速成長，許多青年做起咖啡夢、視咖啡店為創業首選。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心...

清明不開放致周末掃墓潮 善化納骨堂單日湧2千人

台南市日前宣布全市公營納骨塔清明連假不開放入塔祭拜，安定、善化等納骨堂昨天湧入不少人，不過有民眾對連假期間不入塔祭拜政策不滿，怒斥員工「沒人性」，工作人員無奈，只能請鄉親體諒、配合。

雲嘉南老人共餐服務 改採便當不斷炊

新冠肺炎疫情嚴峻，雲嘉南各縣市都有社區關懷據點與老人食堂，多避免共餐，改用外帶或領便當的方式，讓長者領取，避免群聚感染。

首座電池回收機 能抵現金超夯

台南在地產業宜可可（ECOCO）循環經濟昨天推出全台第一台電池回收機，同時與迷客夏、小北百貨等結合，回收就能折抵現金，在...

今起進出南市府 要先「過兩關」

台南市政府今天開始出入市府大樓要採用實名制，民眾必須「過兩關」，出市政府大樓都必須要持身分證或健保卡登記，民眾前往市政府...

熱門新聞

桃園2區間測速路段明天上路 汽機車駕駛要小心了

紐西蘭總理拍的口罩機器 原來是MIT

金山老街再次「中槍」 商家憂雪上加霜怨快沒飯吃了

竹南鎮好康大放送 9400人將收到最大兒童節禮物

被稱「台灣百慕達」又髒亂 永和人爆氣：哪有那麼差

台南推出第一台廢電池回收機 用廢電池可以換口罩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。