台南採負面表列 公布64處無人機禁、限航區

無人機飛行引起熱議，台南市政府採負面表列方式，今天公布全市64處禁、限航區，其他空域原則開放飛行。

台南市政府今天公布全市64處禁、限航區，包括中央機關所轄的軍事範圍、高鐵、台鐵、高快速公路、重要保育區、檢調、監所，水電油等重要設施。市府未來將採滾動式檢討公告禁飛場域，這64處禁、限航區僅是第一波。

台南市政府交通局長王銘德指出，配合民航法的遙控無人機專章上路，市府26日完成代中央公告禁、限航區，台南除民航局原公告的機場飛航管制範圍外，中央機關提報的軍事設施、法院、監所、文史館、自然保育區、油電水等民生設施等，也都在禁航之列。

王銘德表示，「安全的飛行」是市府謹守的原則，飛友務必遵守相關規範，除公告飛航管制範圍，其餘仍須遵守民航法及相關子法的基本操作限制規定。

他說，日後交通局將考量實際執行情形與民眾需求，滾動式檢討，以兼顧公共安全及飛友權益。