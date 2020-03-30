嘉義市全台第二 補助經費讓旅宿業員工培訓

新冠肺炎疫情衝擊旅館觀光產業，嘉義市府與嘉義市旅館同業公會合作舉辦「旅宿充電再+1」培訓課程，是僅次於台中市，全台第2個縣市向向交通部觀光局申請到培訓計畫經費300萬元，希望業者不要輕易資遣員工或放無薪假，利用這段期間，透過政府補助讓員工充實自我。

嘉義市府今天開培訓啟動記者會，市長黃敏惠說，旅宿業者積極找出機會，永遠都不放棄，每天8小時共15天，達120個小時的人才培訓課程與交流，期望在疫情過程當中，產業仍做好十足的準備，相信「蹲低是為了跳得更高、跳得更遠，市場不會消失，只是會重新分配」。

嘉義市旅館商業同業公會常務理事曾慶欑說，這次的充電培訓有兩個階段，第一階段是上課課程，第二階段到東部參觀交流。首場在耐斯王子大飯店登場，後續會輪流在嘉義市各飯店舉辦課程，參加的學員只要滿120個小時，就可以補助1萬8960元。

嘉義市旅館商業同業公會總幹事顏永明指出，開放報名後，兩天報名秒殺，目前第一梯次培訓營計有70位參加，參與的飯店約達25至26家左右)，城隍廟在此次培訓課程中，也提供贊助經費，協助營運周轉。