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影/探視老人家請止步！雲林長照中心推線上視訊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣將對老人機構實施視訊探視，縣長張麗善和一名老阿視訊對話，相談甚歡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣將對老人機構實施視訊探視，縣長張麗善和一名老阿視訊對話，相談甚歡。記者蔡維斌／攝影

雲林縣42家的老人福利機構，包含40家49床以下的小型及2家200床的大小老人長照中心，提供2063床位給失能老人使用，由於老人為防疫的高危險群，為避免住宿機構發生群聚感染，或被外人帶進病毒，將全面實施遠距視訊探視，縣長張麗善今天到虎尾鎮健群長照中心，了解老人機構的防疫情形。

張麗善說，雲林從2月起發文各老人機構，家屬或訪客人數限為2人，訪客如咳嗽發燒，一律禁止進入，從3月中旬正式禁止訪客進入老人機構，改用視訊方式探視。縣府每周發配口罩防疫物資也從每周每人員2片，增至目前7片，2月起至今已發出1萬7885片口罩給各老人機構。

她說，雲林超前部署從3月18日起，完成1對1實地輔導方式，將老人安養機構防疫做到無死角，除了視訊探訪，宿舍也採獨立空間並避免共餐或團體活動，同時將規劃相關的醫療後援，因應臨時狀況的發生，讓老人能安心在機構內生活。

張縣長今天抵虎尾健群老人長照中心了解視訊及各項防疫配置情形，並與一名90歲的沈奶奶透過視訊對話，沈奶奶除告知生活現況，並也強調這段期間都要家人減少來探視，免得影響整個機構的防疫，她每天和家人通電話就很滿足了。張麗善也感恩阿嬤能體恤時艱，願意主動和家人親友少接觸。

社會處長林文志表示，除住宿式機構，雲林有23處失能日照中心、29處失能長者家庭托顧站及16處居家服務、長照2.0服務單位，縣府都已完成實地輔導，希望打造更完善的老人防疫網，讓所有安置的老人能安度疫情。

雲林縣將對老人機構實施視訊探視，縣長張麗善和一名老阿視訊對話，相談甚歡。記者蔡維斌／攝影
雲林縣將對老人機構實施視訊探視，縣長張麗善和一名老阿視訊對話，相談甚歡。記者蔡維斌／攝影
長照中心環境舒適空間寬敞。記者蔡維斌／攝影
長照中心環境舒適空間寬敞。記者蔡維斌／攝影

長照 張麗善 疫情

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