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捍衛勞權 台南市109年工會評鑑展開

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
捍衛勞權 台南市109年工會評鑑展開。記者謝進盛／攝影
捍衛勞權 台南市109年工會評鑑展開。記者謝進盛／攝影

台南市109年工會評鑑展開，由市府勞工局人員組成評鑑小組前往各工會實地考評，希望透過評鑑輔導機制，能讓工會持續精進，保障勞工權益。

勞工局說，除針對工會會務有無依法運作、財務管理詳加考核外，同時也邀請勞動部勞工保險局台南市辦事處、勞保局南市第二辦事處及衛福部健保署南區業務組派員會同，查核工會代辦的勞、健保業務。各工會也可於評鑑及財務輔導過程中溝通工會運作、財務處理的疑問及意見。

評鑑項目包括組織、人事、會務推動、福利服務、財務處理、雙語環境、資訊e化等部分，評鑑成績80分以上未達90分者為甲等，評鑑成績90分以上者為優等，均發給獎牌以資鼓勵，並由本局擇期公開頒獎表揚。

勞工局指出，民國100年優質工會226個(優等173個、甲等53個)，去年優質工會295個(優等240個、甲等55個)，較100年成長三成。透過工會評鑑，近年來各基層工會在會務運作、服務會員品質方面有顯著進步。各工會在勞工權益維護方面，具有不可或缺角色及功能，透過評鑑輔導機制，能讓工會持續精進、充實業務內容，提高工會素質。

勞工局長王鑫基說，這幾年來台南市工會可聚焦為三大部分，包括「人才培訓」、「有情有疼心 有故事ㄟ厝」、「社會公益」，工會持續不斷在辦理勞工自主學習計畫厚植實力，通過TTQS評核家數日益增加，金牌1家、銀牌5家、銅牌21家、通過門檻有22家，持續為人才培訓盡心。

勞工局 健保

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