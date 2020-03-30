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雲縣耗資2千萬改善橙香鐵馬道 預計8月底完工
古坑鄉第二十號暗渠堤岸道路改善工程（橙香鐵馬道工程）今天動工，預計8月底竣工啟用，雲林縣府舉行動土典禮，由縣長張麗善、副縣長謝淑亞等人共同持鏟動土，希望工程如期平安順利完成。
雲林縣府工務處長汪令堯說，橙香鐵馬道工程總經費中央補助1660萬、縣府補助340萬，工項內容包括建置雙向人行自行車道，總長2千公尺、寬3.8公尺，還有道路鋪面、照明設施及景觀植栽，並建設休憩廣場。
張麗善表示，她任職立委時，就與地方極力爭取前瞻補助，上任縣長後她再補助340萬，就是希望協助古坑鄉公所早日推動工程，來改善步道的人行環境與空間。
她提到，古坑鄉是一個擁有豐富景點的小鎮，具有文化歷史，還有古坑咖啡、鳳梨及柳丁等農產品，極具發展觀光條件，除這次鐵馬道工程，也將力推草嶺樟湖、華山觀光，149甲的道路改善正分階段執行中，現已逐步看到成果。
古坑鄉長沈勝騰表示，感謝張縣長與縣府對於古坑建設的支持與協助，本工程完工後結合石牛溪吊橋、鄰近綠地、公園，將可讓鄉民多一處健康慢活的空間，同時可帶動古坑與周邊地區發展。
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