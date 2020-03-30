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清明連假將到來 嘉縣文觀局推親子遊程

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣中埔鄉的「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河吸引許多親子報名旅遊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉的「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河吸引許多親子報名旅遊。圖／嘉義縣政府提供

清明節4天連假即將到來，嘉義縣文化觀光局日前推出各項親子旅遊行程「一同趣嘉遊」，邀請民眾前往嘉義縣中埔鄉各項戶外景點，體驗大自然，遠離新冠肺炎疫情

文觀局長許有仁表示，文觀局以懶人包、影像宣傳等方式，推出超強「溜孩」行程，包含「築夢森居」提供生態導覽體驗、「綠盈牧場」餵小牛喝牛奶及賽鵝爭霸賽、「獨角仙休閒農場」有一片大草皮，適合讓孩子奔跑消耗體力、放電等等，親子同樂外，父母也能開啟輕鬆的連假模式。

其中「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河，在照片放上網之後，引發網友熱烈討論，吸引無數孩童報名體驗，景點負責人劉先生表示，曾有前來旅遊的醫生開玩笑說，若患有感覺統合失調的孩子來這裡住上幾日，身心恢復健康，自己也就要失業了。

嘉義縣長翁章梁表示，自己孩子小的時候，他與妻子總是煩惱不知道要帶他們去哪玩，為解決諸多父母的「溜孩」需求，今年特別請文觀局規畫親子旅遊行程，邀請民眾帶孩子來「嘉」感受大自然，遠離疫情。

相關資訊可到嘉義縣文化觀光局網站 https://www.tbocc.gov.tw/ 查詢，或關注「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁。

嘉義縣中埔鄉的「綠盈牧場」可體驗餵小牛喝牛奶及賽鵝爭霸賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉的「綠盈牧場」可體驗餵小牛喝牛奶及賽鵝爭霸賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉的「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河吸引許多親子報名旅遊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉的「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河吸引許多親子報名旅遊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉的「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河吸引許多親子報名旅遊。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉的「築夢森居」的樹攀體驗及季節限定的水上漂漂河吸引許多親子報名旅遊。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 親子 疫情

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