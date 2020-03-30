青年愛開咖啡店 勞動部青年職涯發展中心教「喇嘎逼」

咖啡普及、消費人口增加市場快速成長，許多青年做起咖啡夢、視咖啡店為創業首選。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心(YS)決定開辦「喇嘎逼」實作課程，協助15到29歲青年瞭解目前咖啡產業、咖啡館趨勢及咖啡師訓練養成。

課程安排體驗沖泡咖啡，讓學員打開對咖啡的敏感與專注度，也期許將這樣的精神應用在職涯上。參與學員表示，非常喜歡這次實作課程，感謝老師不藏私教學，原來製作一杯好咖啡，需要花很多時間與精神不斷的嘗試，這是需要有熱情才做得到的。

咖啡師蔡玟婷說，器具、咖啡粉的粗細、沖煮的時間等，會有不同的口感與香氣，看似簡單的一杯咖啡，其實背後有著許多細節與故事，人的情感也是其中很重要的一環。每個人都能製作一杯好咖啡，就像人生一樣，只要願意投資，並且細心研究及善用各項工具，一定能有屬於自己的精彩人生。