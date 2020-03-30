聽新聞
test
0:00 / 0:00
青年愛開咖啡店 勞動部青年職涯發展中心教「喇嘎逼」
咖啡普及、消費人口增加市場快速成長，許多青年做起咖啡夢、視咖啡店為創業首選。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心(YS)決定開辦「喇嘎逼」實作課程，協助15到29歲青年瞭解目前咖啡產業、咖啡館趨勢及咖啡師訓練養成。
課程安排體驗沖泡咖啡，讓學員打開對咖啡的敏感與專注度，也期許將這樣的精神應用在職涯上。參與學員表示，非常喜歡這次實作課程，感謝老師不藏私教學，原來製作一杯好咖啡，需要花很多時間與精神不斷的嘗試，這是需要有熱情才做得到的。
咖啡師蔡玟婷說，器具、咖啡粉的粗細、沖煮的時間等，會有不同的口感與香氣，看似簡單的一杯咖啡，其實背後有著許多細節與故事，人的情感也是其中很重要的一環。每個人都能製作一杯好咖啡，就像人生一樣，只要願意投資，並且細心研究及善用各項工具，一定能有屬於自己的精彩人生。
青年職涯發展中心表示，因應新冠肺炎，職涯諮詢、履歷健檢與模擬面試等提供線上預約諮詢服務，在家就能完成。四月將辦理「文Power」行銷、攝影相關系列職涯講座，詳細訊息公布在YS青年職涯發展中心、雲嘉南分署臉書粉絲團或，洽詢電話06-2038560#304。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言