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青年愛開咖啡店 勞動部青年職涯發展中心教「喇嘎逼」

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
咖啡師指導了解操作咖啡器具。圖/翻攝畫面
咖啡師指導了解操作咖啡器具。圖/翻攝畫面

咖啡普及、消費人口增加市場快速成長，許多青年做起咖啡夢、視咖啡店為創業首選。勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心(YS)決定開辦「喇嘎逼」實作課程，協助15到29歲青年瞭解目前咖啡產業、咖啡館趨勢及咖啡師訓練養成。

課程安排體驗沖泡咖啡，讓學員打開對咖啡的敏感與專注度，也期許將這樣的精神應用在職涯上。參與學員表示，非常喜歡這次實作課程，感謝老師不藏私教學，原來製作一杯好咖啡，需要花很多時間與精神不斷的嘗試，這是需要有熱情才做得到的。

咖啡師蔡玟婷說，器具、咖啡粉的粗細、沖煮的時間等，會有不同的口感與香氣，看似簡單的一杯咖啡，其實背後有著許多細節與故事，人的情感也是其中很重要的一環。每個人都能製作一杯好咖啡，就像人生一樣，只要願意投資，並且細心研究及善用各項工具，一定能有屬於自己的精彩人生。

青年職涯發展中心表示，因應新冠肺炎，職涯諮詢、履歷健檢與模擬面試等提供線上預約諮詢服務，在家就能完成。四月將辦理「文Power」行銷、攝影相關系列職涯講座，詳細訊息公布在YS青年職涯發展中心、雲嘉南分署臉書粉絲團或，洽詢電話06-2038560#304。

咖啡師解說咖啡沖泡。圖/翻攝畫面
咖啡師解說咖啡沖泡。圖/翻攝畫面
咖啡師指導了解操作咖啡器具。圖/翻攝畫面
咖啡師指導了解操作咖啡器具。圖/翻攝畫面

咖啡館 職涯 青年

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